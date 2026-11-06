Con el objetivo de exigir mejoras salariales y acciones puntuales para atender la crisis de la vivienda, sindicatos de España convocaron a una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre.

De acuerdo con lo indicado en reportes, se espera que el paro de labores se extienda a lo largo de todo el territorio nacional debido al respaldo que ha tenido el llamado.

Ante la huelga general en España del próximo 11 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en Madrid emitió una alerta en la que compartió recomendaciones para evitar riesgos.

Convocan a huelga general en España (Especial)

Sindicatos de España convocan a huelga general de 24 horas

El próximo 11 de noviembre de 2026 se llevará a cabo una huelga general en España que colapsará gran parte de los servicios debido a la amplia convocatoria que ha conseguido.

El paro de labores nacional fue convocado por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por CCOO, UGT y CNT y se espera que se extienda por 24 horas a lo largo de todo el territorio nacional.

Asimismo, se espera que a la huelga general en la que se exigirán mejoras salariales y acceso a la vivienda se sumen tanto trabajadores de empresas privadas, como empleados públicos de España.

Las fechas del paro abarcan desde el primer turno del miércoles 11 —aunque se estableció que iniciará antes de medianoche— hasta el último turno, por lo cual no se descarta que haya paros desde el martes 10.

Cabe destacar que la ley obliga a fijar servicios mínimos para garantizar actividades esenciales, mientras que en temas contractuales se suspenderán acuerdos, es decir que los trabajadores no cobrarán su jornada.

Embajada de Estados Unidos en Madrid emite alerta por huelga general en España

Ante el paro general de 24 horas en España, del 11 de noviembre, la embajada de Estados Unidos en Madrid emitió una alerta en la que exhortó a sus ciudadanos a extremar precauciones.

Sobre ello, el organismo indicó que el transporte público operará únicamente con servicios mínimos, por lo que se deben confirmar los planes de viaje con las compañías de tren o aerolíneas.

Asimismo, advirtió que museos, tiendas, restaurantes y farmacias podrían cerrar y se esperan manifestaciones que podrían escalar rápidamente, generando cierres viales y mayor presencia policial.

Ante dichas situaciones, la embajada de Estados Unidos en Madrid emitió una serie de recomendaciones oficiales para reducir los posibles riesgos que puedan registrarse: