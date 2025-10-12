¿El plan de paz de Estados Unidos en la Franja de Gaza avanza? Hamás anuncia liberación de rehenes para este lunes 13 de octubre.

Sin embargo, el dirigente de Hamás lanzó una fuerte advertencia, ¿será que está en riesgo el plan de paz que propuso Estados Unidos y que aceptó Israel?

Hamás anuncia liberación de rehenes, pero con una clara advertencia

En entrevista para AFP, un alto mando de Hamás declaró que el lunes 13 de octubre por la mañana se llevará a cabo la liberación de 48 rehenes, en su mayoría israelíes.

Guerra Israel y Hamás en Gaza (EYAD BABA / AFP)

Estos rehenes habían sido retenidos por milicianos palestinos en Gaza , Osama Hamdan señaló a AFP que seguirán el acuerdo que se firmó y no hay cambios.

“Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto” Osama Hamdan, alto mando de Hamás

Tras esta liberación de rehenes por parte de Hamás, Israel hará lo mismo con unos 2 mil presos palestinos.

De esta manera se cumplirán los términos de la primera fase del acuerdo del alto al fuego firmado por Israel y Hamás.

Sin embargo, el dirigente de Hamás, Hosam Badram lanzó una clara advertencia en entrevista con AFP.

Y es que reveló que Hamás se encuentra listo para pelear si se reanuda la guerra en Gaza, mostrando que todavía no hay un acuerdo satisfactorio en las negociaciones.

“Esperamos no volver a una guerra, pero nuestro pueblo palestino y las fuerzas de resistencia sin duda ( ... ) utilizarán todas sus capacidades para repeler esta agresión” Hosam Badram, dirigente de Hamás

Hosam Badram -miembro del comité político del movimiento islamista que gobierna Gaza- mostró su rechazo al plan en la parte que dice que los miembros serán expulsados del territorio palestino .

“Hablar de expulsar a palestinos, sean o no miembros de Hamás, de su tierra, es absurdo y carece de sentido” Hosam Badram, dirigente de Hamás

Para Hosam Badram se vienen conversaciones complejas y difíciles, pues varios puntos que planteó Donald Trump no se encuentran resueltos.

Como su derecho de establecer su Estado en Palestina en la siguiente fase y es que creen que mientras no lo tengan no habrá estabilidad y continuarán con su lucha y resistencia.

Hamás (Mohammed Saber /EFE / EPA )

Hamás no participará en la ceremonia formal para la firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto.

¿Hamás regresó a las zonas de Gaza donde Israel se había retirado?

A través de las redes sociales se viralizó un video donde se revela que Hamás regresó a las zonas de Gaza donde Israel se había retirado.

Hamás había empezado a arrestar a las personas en esta zona.

Inclusive se denunciaron disparos bajo la acusación de colaborar con israelíes, mientras que otros son capturados para interrogarlos.