El avión médico de Bermudas con destino a Boston, Massachusetts, descendió más de 3,650 metros en tan solo tres minutos antes de perder contacto, según los nuevos datos de la investigación sobre la desaparición de la aeronave.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) le notificó que se había perdido el contacto con el avión, un Gulfstream G100, en el que viajaban seis personas.

De acuerdo con información proporcionada por la compañía canadiense propietaria de la aeronave, Latitude Air Ambulance, a bordo viajaban dos médicos, dos pilotos y dos ciudadanos de Bermudas.

Hallan escombros del avión desaparecido frente a la costa de Massachusetts (Yazmín Betancourt)

Así descendió el avión desaparecido en Massachusetts

Las primeras investigaciones sobre la desaparición del avión señalan que la aeronave cubría la ruta entre Bermudas y Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 1:25 de la madrugada, hora local.

Sin embargo, el avión descendió de 7,160 metros a 3,300 metros en aproximadamente tres minutos, cuando se encontraba a menos de 20 minutos de llegar a su destino, según datos de la plataforma FlightAware.

Además, medios locales difundieron una conversación en la que un controlador de tráfico aéreo preguntó al piloto de la aeronave si estaba declarando una emergencia. Sin embargo, no habría recibido una respuesta clara.

Hasta el momento, se desconocen las causas por las que el avión descendió rápidamente antes de perder contacto, así como el paradero de los seis ocupantes.

Las autoridades estadounidenses mantienen las labores de búsqueda frente a la costa de Massachusetts.

Avión con seis pasajeros desaparece frente a Massachusetts (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Bermudas coopera con Estados Unidos en la búsqueda del avión

El primer ministro de Bermudas, David Burt, expresó que sus pensamientos y oraciones están con los seis ocupantes de la aeronave y sus familias durante este “momento profundamente preocupante”.

Asimismo, confirmó que el Gobierno de Bermudas mantiene comunicación estrecha con las autoridades estadounidenses encargadas de las labores de búsqueda y rescate para apoyar en la localización del avión y sus ocupantes.