Erling Haaland, el delantero noruego y uno de los jugadores más relevantes del fútbol actual, sorprendió al aparecer en decenas de paquetes de droga incautados en Ecuador.

El hallazgo ocurrió el miércoles 12 de agosto, cuando autoridades de ese país aseguraron 469 kilogramos de cocaína envueltos en paquetes verdes, con una estampa de Haaland y la Copa del Mundo.

Más que un gesto de admiración hacia el delantero, los narcotraficantes usan este tipo de estampas como códigos para señalar qué red criminal produjo la mercancía y a qué cliente está destinada.

Haaland aparece en paquetes de droga incautados en Ecuador (Especial)

Paquetes de cocaína con rostro de Haaland valdrían 11 millones de dólares

Luego de su participación en el Mundial 2026, el rostro de Erling Haaland cobró gran popularidad a nivel mundial, con apariciones en memes, publicidad y la televisión.

Más recientemente, Haaland sorprendió al aparecer en un cargamento de 370 paquetes de cocaína en la Carretera Panamericana, Ecuador, en paquetes ocultos en un camión con un doble fondo.

El cargamento, de 469 kilos, está valuado en más de 11 millones de dólares en Estados Unidos y casi 20 millones en Europa, señaló la policía ecuatoriana, lo que representa un golpe a las finanzas del narcotráfico.

Según las autoridades de Ecuador, las imágenes en los paquetes podrían servir como marca o sello para identificar envíos vinculados a organizaciones criminales.

Haaland aparece en paquetes de droga incautados en Ecuador (Especial)

Dos detenidos por cargamento de droga en Ecuador

La policía detuvo al conductor del camión y a una mujer con papeles colombianos identificada como María R., presuntamente vinculada al cargamento.

El operativo se llevó a cabo el miércoles en la zona de Guagua Negro, cerca de la ciudad fronteriza de Tulcán, a 246 kilómetros (153 millas) al norte de Quito.