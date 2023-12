Continúa la guerra entre Israel y Hamás, grupo extremista militar de Palestina; te contamos lo más relevante del conflicto armado hoy 22 de diciembre.

A 77 días de que estalló la guerra entre Israel y Hamás , el número de muertos en la Franja de Gaza rebasó los más de 20 mil.

Asimismo, se confirmó la muerte de otro rehén israelí en Gaza, y de más soldados de las Fuerzas Armadas de Israel que forman parte de su ofensiva terrestre.

Entre tanto, la Unión Europea se sumó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y advirtió sobre la hambruna que se padece en la Franja de Gaza.

Además, se señaló que Israel y Hamás no llegaron a ningún acuerdo de tregua debido a las solicitudes del grupo islamista, y a las ambiciones de los israelíes.

Un rehén israelí y soldados de sus Fuerzas Armadas se suman a la lista de muertos

El foro de familiares de rehenes israelíes en Gaza confirmó este viernes la muerte de uno de los secuestrados por Hamás, el pasado 7 de octubre.

Se trata de Gadi Haggai, de 73 años, secuestrado con su esposa en el kibutz Nir Oz cuando paseaban por el campo; la mujer continúa cautiva, informó EFE Noticias.

Acorde a los datos expuestos, con su muerte ya son 20 los israelíes secuestrados que fallecieron, de los 129 que continúan en la Franja de Gaza.

Además, se señaló que un general israelí murió en combate en Gaza; se trata de Tal Shua, de 31 años, quien falleció en el sur del enclave palestino mientras combatía para un batallón de ingeniería.

Igualmente, falleció también un teniente, Shai Ayeli, de 21 años , que servía como cadente en una unidad de rescate en el norte de Gaza; mientras que tres militares de distintas unidades resultaron gravemente heridos.

Con ello, se indica que los muertos en las filas del ejército de Israel alcanzan los 471 y los heridos los mil 929, de ellos 771 durante la operación militar en el enclave palestino.

Israel continúa ataques en la Franja de Gaza

Por otro lado, el ejército de Israel aseguró que eliminó a mandos de Hamás, en bombardeos selectivos y operaciones de inteligencia en Jan Yunis.

En un comunicado, el ejército dijo que abatió a un importante número de supuestos miembros de Hamás en combates en espacios cerrados, destruyó el acceso a docenas de túneles y descubrió “materiales de inteligencia significativos que contribuyeron a aumentar la efectividad de la operación”.

Ello luego de que durante esta semana del 18 al 22 de diciembre, Fuerzas Armadas israelíes intensificaron sus operaciones en Jan Yunis, al reforzar su artillería con aviación, blindados e infantería.

Estas operaciones permitieron encontrar documentación del grupo islamista como un pago de más de un millón de dólares para producir cemento y puertas, para supuestas instalaciones como los túneles.

Además, luego de atacar el norte y sur de la Franja de Gaza, donde continúan los bombardeos y operativos militares, las Fuerzas Armadas de Israel se dirigen al centro del enclave palestino.

El humo se eleva sobre edificios residenciales tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Jan Yunis (MOHAMMED SABER / EFE)

Hospitales continúan afectados por ataques israelíes

Autoridades palestinas denunciaron hoy 22 de diciembre que hospitales y viviendas siguen siendo atacados por el ejército de Israel, que en las últimas horas ha causado decenas de muertes.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, 390 personas murieron y 734 resultaron heridas en las últimas 48 horas.

Por lo que, a 77 días de que estalló la guerra entre Israel y Hamás los muertos por la ofensiva militar de Israel alcanzan los 20 mil 57 palestinos y son 53 mil 320 los heridos.

El 70 por ciento de dicha cifra son niños y mujeres, según un comunicado del ministerio, controlado por el grupo islamista Hamás.

Quien también advirtió que cerca de 6 mil 700 personas se encuentran todavía bajo los escombros tras los bombardeos o se desconoce su suerte, por lo que las cifras pueden ser mayores.

Igualmente, se informó del ataque al hospital de Al Awda en el norte de Gaza, donde una de sus empleadas murió por el disparo de un francotirador.

“Los atrapados dentro del Hospital Al Awda se encuentran en un estado de terror, con francotiradores, arrestos y torturas, sin agua, sin comida y sin medicinas”, se refirió en un comunicado.

Israel ataca en Líbano

De igual forma, el ejército israelí atacó este viernes posiciones del grupo chií Hizbulá en Líbano en respuesta al lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés.

La artillería israelí lanzó un ataque contra el origen de los proyectiles dirigidos hacia el norte de Israel, según un comunicado del ejército.

Aviones de combate israelíes atacaron después “puestos militares” y otra infraestructura del grupo chií en el sur de Líbano, añadieron.

Israel y Hamás no llegan a negociación para tregua

En tanto, se indicó que las negociaciones entre Israel y Hamás para alcanzar una nueva tregua que incluya la liberación de rehenes está en punto muerto .

Ello debido a que Hamás se niega a cualquier pacto que no incluya un cese el fuego permanente y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solo ofrece a los milicianos “rendirse o morir”.

Cabe destacar que en días pasados de este mes de diciembre, una comitiva de Hamás y la Yihad Islámica se reunieron en Egipto con funcionarios de Catar y Estados Unidos, para negociar una posible tregua.

No obstante, no se habría llegado a ningún acuerdo, por lo que no existe fecha para una suspensión de ataques.

Mientras tanto, la Unión Europea alertó de la inseguridad alimentaria aguda a la que se enfrenta toda la población de Gaza y de la hambruna que padece parte de ella, una situación “sin precedentes”.

En reunión, representantes de la Unión Europea se dijeron consternados por la situación y pidieron la protección de los civiles en la Franja de Gaza y el acceso de la ayuda humanitaria.

Asimismo, la ONU adelantó que se tomará nota de los crecientes ataques islamófobos y antisemitas que se producen en numerosos países, para investigarlos, y emprender acciones coordinadas para garantizar la protección de las comunidades musulmanas y judías.