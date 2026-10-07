La embajada de Irán en México agradeció la iluminación del Ángel de la Independencia en conmemoración del Día de Teherán el pasado 6 de octubre de 2026.

“Gracias México por este gesto tan bonito” embajada de Irán en México

Ante el gesto, la embajada aseguró que no se trató de un espectáculo de luces, sino de un mensaje que muestra que la distancia “no impide que dos naciones se acerquen”.

Por ello, agradeció a México por este acto simbólico que celebró los colores de la bandera de Irán como gesto de amistad.

Irán agradece iluminación del Ángel de la Independencia con sus colores

La embajada de Irán agradeció que, en el Día de Teherán, México iluminara el Ángel de la Independencia, “en un acto simbólico”, con los colores de la bandera iraní.

“En el Día de Teherán, la capital de México, en un acto simbólico, iluminó varios de sus símbolos más importantes con los colores de la bandera iraní” Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México

La embajada resaltó que la CDMX iluminó con los colores, verde, blanco y rojo de Irán sus monumento en el corazón del Centro Histórico:

Ángel de la Independencia

Diana Casadora

Monumento a Cuauhtémoc

Asimismo, resaltó la ceremonia que se realizó, donde se interpretaron los himnos nacionales de México y de la República Islámica de Irán, en presencia del embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh.

بمناسبت روز تهران مکزیکوسیتی به رنگ ایران درآمد



GRACIAS MÉXICO POR ESTE GESTO TAN BONITO❤️



در روز تهران، پایتخت مکزیک در اقدامی نمادین، چندی از مهم‌ترین نمادهای شهری خود را با رنگ‌های پرچم ایران نورپردازی کرد.



از میدان زوکالو؛ قلب تاریخی مکزیکوسیتی، تا فرشته استقلال، دیانا… pic.twitter.com/cki9A8NVOO — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) October 7, 2026

“Viva la amistad entre Irán y México”: Irán celebra relación bilateral

Por otra parte, Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, celebró la amistad entre ambos países, expresada recientemente con la iluminación de sus monumentos.

El embajador iraní recordó que previamente se iluminó la Torre Azadi por el aniversario de la Independencia de México y ahora, por el Día de Teherán, su monumento independentista se iluminó con los colores de Irán.

“Hace tres semanas, la Torre Azadi, cuyo nombre significa libertad, se iluminó en Teherán con los colores de México. Esta noche, el Ángel de la Independencia se iluminará con los colores de Irán” Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México

En este sentido, celebró que, “de la libertad a la independencia, nuestras naciones se unen en un lenguaje común: el lenguaje de la amistad”.