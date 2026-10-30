¿Golpe de Estado en Polonia? La suspensión del jefe del Tribunal Constitucional desata acusaciones

Polonia enfrenta una profunda crisis política e institucional debido a un enfrentamiento por el control del Tribunal Constitucional en Varsovia.

La disputa escaló cuando la jueza interina Anna Korwin-Piotrowska ordenó suspender al presidente y vicepresidente del tribunal, una medida respaldada por el primer ministro proeuropeo Donald Tusk como un intento de recuperar el Estado de derecho.

En respuesta, la policía antidisturbios se desplegó alrededor del edificio, lo que provocó enfrentamientos con manifestantes y cánticos de protesta contra el gobierno. Se denunció estos hechos como una toma ilegítima de poder y un golpe de Estado.

La gravedad de la situación obligó al presidente Karol Nawrocki a interrumpir de urgencia su viaje oficial a África para regresar al país y exigir explicaciones.

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🚨 GOLPE DE ESTADO EN POLONIA



El Primer Ministro apoyado por Estados Unidos, Donald Tusk aprovechó que el presidente estaba de viaje y mandó a los policiales al Tribunal Constitucional en Varsovia... pic.twitter.com/7KDkWQl5TN — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 30, 2026

Suspensión del jefe del Tribunal Constitucional desata acusaciones sobre un golpe de Estado en Polonia

En Polonia se ha desencadenado una grave crisis institucional a raíz del enfrentamiento directo entre el Gobierno del primer ministro Donald Tusk y la oposición conservadora junto al presidente Karol Nawrocki por el control del Tribunal Constitucional, que desató acusaciones de un “golpe de Estado”.

La jueza Anna Korwin-Piotrowska ordenó apartar temporalmente de sus cargos durante un mes al presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, asumiendo ella la dirección interina.

Desde los canales oficiales del Tribunal Constitucional se calificó la medida como una “toma ilegal” de su sitio web y se acusó a los participantes de cometer el delito de “golpe de Estado”.

La oposición ultraconservadora (PiS) y la propia cúpula judicial sostienen que Korwin-Piotrowska no es una jueza legítima del alto tribunal, ya que prestó juramento ante el Parlamento (Sejm) y no ante el presidente de la República, Karol Nawrocki.

Agentes de seguridad impidieron el ingreso al edificio del presidente suspendido (Święczkowski) -quien intentó acceder forzando la verja exterior-, mientras se permitía la entrada a jueces afines a la mayoría parlamentaria.

Figuras de la oposición como Jarosław Kaczyński y el presidente del Tribunal Supremo calificaron los hechos como un “atentado institucional” e imposición por la fuerza.

En contraste, el primer ministro Donald Tusk defiende la actuación argumentando que es un paso doloroso pero indispensable para restaurar el Estado de derecho tras años de irregularidades.

¿Golpe de Estado en Polonia? La suspensión del jefe del Tribunal Constitucional desata acusaciones (Tomada de video)

Tras acusaciones de golpe de Estado, el presidente Karol Nawrocki suspendió su viaje oficial a África

El conflicto en Polonia proviene de la negativa del presidente Nawrocki a tomar juramento a varios jueces elegidos por la mayoría parlamentaria del Sejm, sumado a la decisión del presidente suspendido Święczkowski de impedir que dichos magistrados asumieran sus cargos.

Los magistrados alineados con la dirección interina de la jueza Anna Korwin-Piotrowska convocaron una Asamblea General para el martes 3 de noviembre con el fin de votar y aprobar el presupuesto del tribunal, el cual permanecía congelado por el Gobierno de Donald Tusk.

El presidente suspendido, Bogdan Święczkowski, desconoce la orden de suspensión y anunció que acudirá al tribunal junto a los magistrados que considera legítimos.

A petición de la jueza Korwin-Piotrowska y del ministro de Justicia Waldemar Żurek por posibles riesgos de seguridad, la policía de Varsovia acordonó el Tribunal Constitucional.

La policía mantendrá el cordón de seguridad alrededor del perímetro exterior en la avenida Szucha para resguardar la sede e impedir el ingreso no autorizado durante las manifestaciones.

Frente a las instalaciones se registraron protestas de simpatizantes y líderes de la oposición conservadora (como Jarosław Kaczyński), resultando en la detención de tres personas por intentar saltar la valla.

La gravedad de la situación obligó al presidente Karol Nawrocki a interrumpir de urgencia su viaje oficial a África para regresar al país y exigir explicaciones.

¿Golpe de Estado en Polonia? La suspensión del jefe del Tribunal Constitucional desata acusaciones (Tomada de video)

Tras su regreso de Senegal, el presidente Karol Nawrocki agendó una reunión con el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński. Desde sectores opositores se ha instado al jefe de Estado a convocar el Consejo de Seguridad Nacional o aplicar vetos ejecutivos.

Se espera una pronunciación de la Comisión Europea sobre si las medidas aplicadas por el Gobierno de Tusk se enmarcan en la restauración del Estado de derecho o si constituyen una extralimitación sobre la independencia judicial.

Este conflicto refleja una larga lucha entre las facciones liberales y nacionalistas que amenaza la estabilidad democrática polaca y preocupa a los aliados internacionales.