Donald Trump anunció “grandes noticias” por la negociación con Karol Nawrocki para instalar una base militar de Estados Unidos en Polonia.
De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, se tienen “importantes avances” para concretar una base militar, lo que significaría una fuerte alianza con el gobierno de Polonia.
“¡GRANDES NOTICIAS! Gracias al liderazgo decidido de mi amigo Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando importantes avances para el establecimiento de una base del Ejército de los Estados Unidos en Polonia"Donald Trump
Trump celebra posible acuerdo con Karol Nawrocki para una base militar en Polonia
Donald Trump aseguró que, gracias al liderazgo de Karol Nawrocki, Estados Unidos esta en camino para establecer una base militar estadounidense en Polonia.
El mandatario resaltó que las conversaciones con el presidente de Polonia, a quien calificó como su amigo, se encaminan a un acuerdo histórico.
Trump resaltó que, de concretarse la base militar de Estados Unidos en Polonia, podrían anunciar “muy pronto” su ubicación.
Asimismo, señaló que este acuerdo será “un paso histórico para nuestra gran alianza” entre ambos países.
Cabe señalar que el anuncio de Donald Trump se da en el marco del 87 aniversario de la agresión soviética contra Polonia.
“De concretarse, la ubicación se anunciará muy pronto. Este será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia”Donald Trump
En junio de 2026, el ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, señaló que el Departamento de Defensa estadounidense estaba abierto a la oferta de Polonia para albergar una presencia militar permanente en el país.
Sin embargo, la decisión aún no ha sido concluida por ambos países.