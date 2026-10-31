Bogdan Święczkowski es un jurista polaco y presidente del Tribunal Constitucional de Polonia desde 2024, cuya suspensión fue ordenada por el Primer Ministro, Donald Tusk, durante un mes.

Su salida fue comunicada el 30 de octubre, provocando una serie de protestas en la oposición nacionalista y obligando a la policía antidisturbios a rodear el Tribunal Constitucional.

¿Quién es Bogdan Święczkowski?

Bogdan Święczkowski es un jurista, abogado, fiscal y magistrado polaco que se desempeña como presidente del Tribunal Constitucional de Polonia desde diciembre de 2024.

Bogdan Święczkowski (Gazeta)

Graduado en derecho por la Universidad Jaguelónica, históricamente ha estado alineado con el partido conservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS).

A un día de terminar octubre, se informó que fue suspendido de su cargo por un mes por el gobierno del Primer Ministro Donald Tusk, lo que provocó enfrentamientos civiles y policiales en la sede del Tribunal.

El Ejecutivo presenta la medida como un paso esencial para la “restauración del Estado de derecho”, señalando que Święczkowski:

Ha paralizado el alto tribunal

Ha bloqueado la Asamblea General de la corte

Ha rechazado incorporar a nuevos magistrados elegidos por el Parlamento

¿Cuántos años tiene Bogdan Święczkowski?

Bogdan Święczkowski nació el 22 de mayo de 1970 en Sosnowiec, Polonia, por lo que actualmente tiene 56 años.

Bogdan Święczkowski (Gazeta)

¿Quién es la esposa de Bogdan Święczkowski?

La esposa de Bogdan Święczkowski es Małgorzata Anna Hencel-Święczkowska, quien es jueza del Tribunal de Distrito (Sąd Okręgowy) en Sosnowiec.

¿Quiénes son los hijos de Bogdan Święczkowski?

En la actualidad, no hay información pública ni registros oficiales que indiquen si Bogdan Święczkowski tiene hijos o quiénes podrían ser.

Bogdan Święczkowski (Gazeta)

¿Qué estudió Bogdan Święczkowski?

Bogdan Święczkowski estudió Derecho en la Universidad Jaguelónica (Jagiellonian University) de Cracovia, una de las instituciones académicas más antiguas y prestigiosas de Polonia.

Se graduó de la Facultad de Derecho en 1994 y posteriormente realizó una formación profesional como fiscal en la Fiscalía del Distrito de Tychy, donde se graduó en 1996.

¿En qué ha trabajado Bogdan Święczkowski?

Bogdan Święczkowski se ha desempeñado durante varios años como un jurista y exfiscal, ocupando cargos en el sistema de justicia, organismos de seguridad y el gobierno de Polonia.

Algunos de los principales puestos en los que ha trabajado son:

Fiscalía de Distrito de Sosnowiec (1996-2001) Fiscalía Regional de Katowice (2001-2005) Fiscalía Nacional de Polonia (2005-2006) Agencia de Seguridad Interna (2006-2007) Fiscalía Nacional (2007-2010) Parlamento de Polonia (2011) Ministerio de Justicia (2015-2016) Fiscal Nacional y primer adjunto del fiscal general (2016-2022) Tribunal Constitucional de Polonia (2022) Presidencia del Tribunal Constitucional (2024)