Una curiosa manifestación se dio en las calles de Polonia, donde varios robots salieron a protestar por mejores regulaciones alrededor de la inteligencia artificial.

Esta protesta de robots en Polonia estuvo organizada por el grupo Democratism, el cual busca que se analice el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el mercado laboral.

Robots en Polonia buscan mejor control en la inteligencia artificial

El pasado 7 de septiembre, un grupo de alrededor de 30 robots se situó enfrente del Ministerio de Asuntos Digitales de Polonia para protestar por el control de la inteligencia artificial.

🇵🇱 | Robots impulsados por IA organizan protesta en Polonia contra la sustitución de trabajadores humanos por IA. pic.twitter.com/gbooGpvQ9L — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2026

Las exigencias de los robots en Polonia se centraban en que el gobierno regulara mejor el uso de la inteligencia artificial, ante el impacto que esta tiene en el trabajo humano.

Las máquinas marcharon en círculo en la explanada del Ministerio, al mismo tiempo que “lanzaban” consignas a través de sus voces automatizadas.

Todo como parte de la iniciativa Democratism, la cual ha empujado porque se abra el debate público sobre el uso de las nuevas tecnologías y cómo estas afectan el mercado laboral del país.

Ellos señalan que la tecnología de ciencia ficción ya es una realidad y que los gobierno se deben de poner a trabajar en la materia, de lo contrario habrá muchos problemas en el futuro inmediato.

Robots creen que Polonia entra muy tarde al debate de la inteligencia artificial

En julio de 2026, Polonia aprobó una ley que los adhiere a la normativa europea en materia de inteligencia artificial, la cual regula el uso de esta. Sin embargo, los robots creen que es un poco tarde.

Pues fuera de esto, el gobierno de Polonia no ha dado nuevos pasos para atacar los problemas que hay detrás del uso de la inteligencia artificial en distintas áreas de trabajo.

De manera irónica, los robots protestaban por el hecho de que la automatización e inteligencia artificial podría terminar con una gran cantidad de empleos que actualmente realizan humanos.

Grzegorz Kulis, organizador de la protesta de robots, señaló que uso a los autómatas para mostrar las capacidades de estos y destacar que se necesita trabajar rápido en la regulación.