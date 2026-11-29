Los resultados de las elecciones en España 2026 han arrojado a la derecha como la gran ganadora de esta contienda electoral, luego de que el Partido Popular (PP) obtuviera la mayoría en el Congreso.

Esto tras obtener más de 130 escaños, lo que da amplias posibilidades para que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el próximo presidente de España.

Gana la derecha elecciones en España; Feijóo podría ser presidente (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / AFP)

PP y Vox se quedan con mayoría absoluta en el Congreso de España

Las elecciones España 2026 dejaron al PP por el ganador absoluto al obtener la mayoría legislativa en el Congreso Español.

De forma puntual, obtuvieron 133 escaños, lo que los coloca ahora como la principal fuerza política en España.

En segundo puesto se ha quedado el PSOE con 115 escaños, situándose como el segundo partido en la política española.

PP se proclama la victoria en España (Captura)

Sin embargo, el PP se haría de la mayoría absoluta en el Congreso gracias a su alianza con Vox, quien obtuvo 52 escaños en la contienda electoral.

La alianza consumada entre PP y Vox los sitúa con al menos 185 curules, superando así los 176 que eran necesarios para este encargo.

Pedro Sánchez reconoce su derrota en las elecciones España 2026 sin sospechas ni teorías conspirativas

Por su parte, el aún presidente de España, Pedro Sánchez, reconoció su derrota en las elecciones España 2026.

El representante de PSOE afirmó que se trataba de “una noche triste” para España, señalando que su partido no logró obtener el resultado deseado.

No obstante, aceptó que su derrota ocurrió “sin sospechas, matices, ni teorías conspirativas”, enfatizando que era su deber democrático reconocer los resultados.

Sánchez lamentó que la izquierda española no haya logrado la fuerza necesaria para vencer a la derecha, reiterando que las urnas han dado cuenta de esta situación política.

“Es nuestro deber democrático reconocer los resultados. Y por eso reconocemos y aceptamos el resultado de las elecciones sin sospechas, sin matices y sin ninguna teoría conspirativa. Las urnas han hablado y acatamos sus resultados”. Pedro Sánchez, presidente de España

Tras enfatizar que acatará sin inconvenientes los resultados de las elecciones España 2026, Sánchez compartió que llamó a Alberto Núñez Feijóo para desearle aciertos en beneficio del país.

Posteriormente afirmó que estos resultados eran solo un tropiezo, advirtiendo que volverán a la victoria en la próxima contienda electoral en 2030.