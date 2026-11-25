Fuertes vientos en el parque Torres del Paine, en Chile, sorprendieron a un turista alemán mientras cruzaba un puente colgante.

El momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y muestra cómo el senderista tuvo que sujetarse de los cables laterales para evitar caer ante las intensas ráfagas.

De acuerdo con medios internacionales, el turista fue identificado como Henry Thomas, de nacionalidad alemana, quien quedó atrapado en el puente colgante Guardas, en Torres del Paine, cuando fuertes ráfagas de viento sacudieron la estructura durante su recorrido por la Patagonia.

La escena ocurrió durante una travesía de siete días por el circuito O, en el sur de Chile.

Mientras su compañera de ruta había conseguido cruzar segundos antes, Thomas tuvo que enfrentar el intenso movimiento de la pasarela mientras cargaba una mochila de aproximadamente 18 kilogramos.

El video fue grabado por su compañero de ruta, Martín Esteban González López, quien captó al turista alemán con las piernas separadas para mantener el equilibrio y sujetándose con ambas manos de los cables laterales del puente.

El senderista resistió el intenso balanceo hasta que disminuyó la fuerza de las ráfagas y pudo continuar su recorrido con mayor seguridad.

A tourist experienced a nightmare scenario while trekking Chile’s Torres del Paine National Park, as strong winds caused the suspension footbridge he was on to lurch violently. pic.twitter.com/GLSL7zUk3S — ABC News (@ABC) November 25, 2026

Así fue el peligroso cruce de un turista alemán en un puente colgante de Torres del Paine, Chile

El puente colgante Guardas, ubicado en el parque nacional Torres del Paine, en Chile, mide 52 metros de largo y atraviesa un barranco de aproximadamente 45 metros de profundidad.

Se encuentra dentro de una zona de senderismo con puentes que superan los 20 metros de altura, según los registros oficiales de la administración del parque.

Las fuertes ráfagas de viento golpearon la estrecha pasarela peatonal y provocaron oscilaciones constantes.

Debido a estas condiciones, cuando el turista alemán intentaba cruzar, el puente comenzó a balancearse violentamente.

A pesar de las dificultades, Thomas consiguió mantenerse sobre la estructura mientras sujetaba los cables laterales, mientras que algunas teorías mencionan que el peso de su mochila lo ayudó a mantener el equlibrio.

El senderista esperó a que disminuyera la intensidad del viento para completar el trayecto sin sufrir lesiones, como quedó registrado en el video difundido en redes sociales.

¿Es peligroso el parque Torres del Paine, en Chile, para los turistas?

El parque nacional Torres del Paine es uno de los destinos de senderismo más populares de Sudamérica.

Sin embargo, su ubicación en la Patagonia chilena lo expone a cambios bruscos de las condiciones meteorológicas y a fuertes vientos que pueden presentarse durante todo el año.

Estos fenómenos representan un riesgo para quienes realizan caminatas de varios días, especialmente en tramos expuestos, miradores y cruces elevados.

Por ello, los excursionistas deben consultar los pronósticos meteorológicos locales, adaptar sus recorridos a las condiciones del clima y extremar precauciones ante las ráfagas repentinas que pueden presentarse en las zonas montañosas.