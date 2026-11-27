El instituto oficial de estadística de Francia informó el viernes 27 de noviembre que debido a que se hilaron dos trimestres de contracción económica, el país se encuentra en recesión técnica.

Al respecto, el organismo explicó que durante los meses de julio y septiembre de 2026, los índices marcaron que la economía nacional se contrajo en un margen del 0.2%.

Cabe destacar que en sus previsiones para el año en curso, el gobierno del presidente Emmanuel Macron establecían una meta de crecimiento por el orden del 0.5%, que hoy se ve lejana ante la recesión técnica.

Emmanuel Macron (Benoit Tessier / POOL / AFP / AFP)

Francia entra en recesión económica tras caída dle PIB

La oficina nacional de estadística de Francia, el INSEE, confirmó este viernes 27 de noviembre de 2026 que el país entró en recesión técnica tras revisar a la baja sus datos de crecimiento trimestral.

El INSEE apuntó una contracción económica del tercer trimestre debido a la baja en un 0.2%, desde el 0.1% inicialmente previsto, y revisó levemente a la baja el segundo trimestre, de 0.0% a 0.02% negativo.

Con dos trimestres consecutivos de caída del PIB, Francia cumple la definición estándar de recesión técnica, aunque el dato del segundo trimestre se redondee a cero en las cifras generales.

Emmanuel Macron (Teresa Suarez, Pool / AP Photo / AP Photo/Teresa Suarez)

El desglose oficial muestra una demanda interna estancada, con un gasto de los consumidores sin variación y una caída del 0.8% en la inversión empresarial durante el tercer trimestre de 2026.

Ante ello, el ministro de Hacienda, Roland Lescure, afirmó que se trabajará para restablecer la visibilidad para los agentes económicos y urgió a aprobar el presupuesto con un déficit no negociable del 5%.

Perspectiva de crecimiento en 2027 en Francia no se cumpliría

Tras el anuncio de recesión económica, el gobierno del presidente Emmanuel Macron admitió que su objetivo de crecimiento del 0.5% para este año es prácticamente inalcanzable.

Ante ello, el gobierno de Francia busca aprobar su presupuesto para 2027 que pretende reducir el déficit fiscal del 5.4% del PIB de este año al 5% del próximo.

Sin embargo, analistas indican que la recesión técnica complica el panorama político, pues en 5 meses se realizarán las elecciones presidenciales con un gobierno sin la mayoría suficiente en el congreso.