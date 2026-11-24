En Argentina, se ha declarado oficialmente una recesión técnica luego de que el país acumulara un total de dos trimestres consecutivos de caída en la actividad económica.

La noticia se difundió este martes 24 de noviembre, complicando el panorama electoral para el presidente Javier Milei, quien busca su reelección en las votaciones presidenciales de 2027.

No se trata de una recesión económica general, pues la recesión técnica ocurre cuando el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por inflación, cae durante dos trimestres consecutivos respecto al trimestre anterior.

Javier Milei, presidente de Argentina. (Luis Robayo/AFP / AFP)

Argentina confirma su entrada en recesión técnica tras registrar una caída de 1.8%

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la recesión técnica ya es una realidad en Argentina.

Esta situación se debe a los números del tercer trimestre demuestran una caída consecutiva en la economía argentina; en el segundo semestre, la caída se ha registrado en el 1,8%.

De acuerdo con el informe del Indec, diez de los quince sectores que aportan a la medición registraron en septiembre una caída en términos interanuales, entre los que se destacaron:

Pesca (-48.6%)

Actividad financiera (-11.5%)

Agricultura (-2%)

Industria manufacturera (-1.8%)

Entre las mejoras, resaltan las de hidrocarburos y minería (11.1%), construcción (3.5%) y hoteles y restaurantes (3.4%), pero esto no impidió que la actividad económica cayera durante ocho meses consecutivos.

Bandera de Argentina (Elias Butynski Pixabay )

Javier Milei va por reelección en Argentina

Los números del Indec muestran que la actividad económica de Argentina cayó por dos trimestres consecutivos, por lo que cumple con la definición de “recesión técnica”.

Estos resultados complican la situación de Javier Milei, quien anunció su intención de reelegirse el 14 de noviembre de 2026, durante la inauguración de una exposición dedicada a Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada.