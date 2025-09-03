China, de la mano de su presidente, Xi Jinping, mostró su fuerza con un desfile militar frente al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Se trató de una demostración en donde China dio gala de su gran poder militar, mostrando además de sus tropas, armas como misiles, bombas e incluso armas láser.

Vladimir Putin asistió como invitado al desfile militar de China, el cual se llevó a cabo con motivo de la conmemoración de 80 años de la victoria de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, y con el cual Xi Jinping advirtió que son “imparables”.

China invitó a Vladimir Putin a una demostración de fuerza con un desfile militar

Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, fueron invitados por su homólogo de China, Xi Jinping, para presenciar su tradicional desfile militar.

Se trató de una importante demostración de fuerza militar, la cual duró poco más de 1 hora con la ya conocida sincronización del llamado “gigante asiático”.

Mediante este desfile, con Vladimir Putin como invitado especial, China presentó el gran arsenal de nuevas armas y tropas con el que cuenta para cualquier conflicto.

Así, Vladimir Putin fue testigo de la presentación de gran parte del poder militar chino, quien entre su armamento reveló:

Misiles nucleares de largo alcance, conocido como DF-5C

Misiles antibuques, denominados “Águilas” antibuques

Dos nuevos vehículos submarinos no tripulados; el AJX002 y el HSU100.

Armas láser

Vehículos no tripulados terrestres

Radar de alarma de largo alcance

Vladimir Putin acompañó al presidente Xi Jinping en el pase de revista a sus tropas, así como en el pronunciamiento de un discurso dirigido a su nación.

En este el presidente chino manifestó que el mundo atraviesa actualmente la elección entre “la paz o la guerra, el dialogo o el conflicto”, por lo que resaltó que China se encuentra preparada para cualquier escenario del que dijo seguro saldrá vencedor.

China muestra fuerza con desfile militar frente a Vladimir Putin (lexander KAZAKOV / POOL / AFP / AFP)

Donald Trump acusa a Rusia de conspirar contra Estados Unidos tras invitación de Vladimir Putin a desfile militar en China

Luego de que Vladimir Putin fuera uno de los invitados especiales al gran desfile militar de China, Donald Trump se pronunció mediante su cuenta de Truth Social.

A través de un mensaje, el presidente acusó a Rusia de conspirar contra Estados Unidos, así como a Corea del Norte por la presencia del líder Kim Jong Un.

“Envíen mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, escribió Donald Trump.

Al respecto, el gobierno de Vladimir Putin respondió señalando que, conociendo a Donald Trump, esperan que se tratara solo de un mensaje cargado de “ironía”.

En tanto Vladimir Putin agradeció al presidente Xi Jinping por la invitación al desfile militar, reforzando así la idea de un posible apoyo mutuo entre Rusia y China.