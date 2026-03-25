Información del reporte World Obesity Atlas 2026 señala que México dejó de ser uno de los dos países con más obesidad infantil en el mundo, lugares que ocupó por más de una década.

Organismos como la OMS y la UNICEF han señalado que México dejó de ser el país con más obesidad infantil gracias a las políticas públicas para prevención y el acceso a la información.

México dejó de ser el país con más obesidad infantil; lo atribuyen a políticas públicas

Desde hace más de una década, México ocupaba el primer y segundo lugar en obesidad infantil; sin embargo, World Obesity Atlas 2026 reporta una significativa reducción.

Obesidad infantil (Michelle Rojas)

Actualmente, México registra alrededor de 13 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años con sobrepeso u obesidad, por lo que se mantiene dentro del top 10.

Organismos internacionales como la OMS y la UNICEF atribuyen esta nueva posición a las políticas públicas enfocadas en la prevención de la obesidad y el sobrepeso.

De acuerdo con la información, las políticas públicas mexicanas a las que se le atribuye que México ya no sea el país con más obesidad infantil son:

Etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas

Prohibición de bebidas y comida chatarra en escuelas

Incremento de impuestos a productos ultraprocesados

Mario Delgado, titular de la SEP, confirma eliminación de comida chatarra en escuelas de México (Eduardo Díaz)

Top 10 de países con más obesidad infantil, según World Obesity Atlas 2026

México pasó de ocupar los primeros lugares de los países con más obesidad infantil, a estar en el lugar ocho, por debajo de países como China y Estados Unidos.

Este es el top 10 de países con más obesidad infantil, según World Obesity Atlas 2026: