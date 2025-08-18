Paco Amoroso y Ca7riel, aunque casi comparten el mismo apellido, no son hermanos, ni tienen un lazo de sangre que los una.

Ambos artistas argentinos han sido inseparables, con más de 25 años de conocerse; ésta es su historia.

¿Qué relación tienen Paco Amoroso y Ca7riel?

Catriel Guerreiro (Ca7riel) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso), a pesar de que sus apellidos son muy similares (solo los diferencia una “i” y una “e”), son mejores amigos desde la infancia, conociéndose a los 6 años en la escuela primaria en Buenos Aires.

Esta amistad tan cercana -e incluso la casi perfecta coincidencia en apellidos- ha llevado a que muchos piensen que son familia, pero su conexión es puramente afectiva, creativa y profesional.

Este vínculo y conexión, los ha llevado al éxito en la industria de los géneros musicales como el trap, hip-hop, funk, pop y electrónica.

CA7RIEL y Paco Amoroso (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

¿Cómo comenzaron Paco Amoroso y Ca7riel en la música?

Paco Amoroso y Ca7riel comparten una pasión por la música que los unió desde pequeños.

Ambos empezaron tocando juntos en una banda de rock progresivo llamada Astor y las Flores de Marte.

Luego, en 2018, formaron su conocido e icónico dúo: Ca7riel y Paco Amoroso, debutando con el tema “Ouke”.

CA7RIEL y Paco Amoroso (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

Paco Amoroso y Ca7riel una amistad que va más allá de lo profesional

La relación entre Paco Amoroso y Ca7riel es tan fuerte que ellos mismos en entrevistas, han dicho que son como “hermanos” en un sentido figurado.

Ambos se describen como “el ying y el yang”, porque se complementan perfectamente, tanto en lo personal como en lo artístico.

Sus madres son grandes amigas, lo que ha fortalecido aún más su conexión, lo que explica por qué han compartido tanto tiempo juntos desde pequeños.

En 2022 anunciaron un descanso como dúo para enfocarse en proyectos solistas, pero dejaron claro que no era una separación definitiva.

Ahora, en 2025, marcan su regreso con el lanzamiento de su segundo álbum, Baño María; un evento que ha sido celebrado por sus más grandes fans.