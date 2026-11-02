A pocos días de concluir su reinado, Fátima Bosch ofreció declaraciones a la prensa donde reflexionó sobre el crecimiento personal y el afecto recibido durante su etapa como Miss Universo.

Aunque la reina de belleza evitó profundizar en los detalles sobre las medidas legales interpuestas ante la Fiscalía contra el empresario Nawat Itsaragrisil, fue enfática al señalar que no teme viajar a ningún sitio mientras porta su corona.

La controversia entre ambos surgió en noviembre de 2025 en Tailandia, cuando el organizador la increpó públicamente por falta de promoción turística, lo que desató un fuerte altercado que posteriormente escaló a instancias judiciales en ambos países.

Fátima Bosch (Instagram/@fatimaboschfdz)

Fátima Bosch sin miedo de encontrarse con Nawat Itsaragrisil

En un encuentro con la prensa previo a entregar su corona, Fátima Bosch abordó la situación con Nawat Itsaragrisil, manteniendo una postura firme.

Fátima Bosch evitó dar detalles sobre las denuncias y medidas de protección interpuestas por su equipo legal contra Nawat Itsaragrisil.

Al ser cuestionada sobre si le daba temor asistir a futuros certámenes internacionales ante la posibilidad de encontrarse nuevamente con Nawat Itsaragrisil, la modelo dejó en claro que no siente miedo mientras tenga la corona.

Fátima Bosch reflexionó sobre la importancia de detener cualquier tipo de violencia.

Yo creo que cualquier tipo de violencia siempre se tiene que frenar. Y justamente a veces cuando nos pasan cosas, más que pensar por qué nos pasan, es para qué nos pasan. Tal vez para que ninguna mujer vuelva a sufrir eso, para que ninguna mujer vuelva a sentirse fuera de lugar. Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil (@nawat.tv / Instagram )

Cabe recordar que en septiembre de 2026, Fátima Bosch acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) en México para denunciar al organizador por violencia, discriminación, intimidación y violencia digital, además de solicitar medidas de protección.

Fátima Bosch agradecida por su paso en Miss Universo

Sobre su paso y el cierre de su reinado en Miss Universo, Fátima Bosch calificó la experiencia como una de las etapas más importantes de su vida y manifestó estar sumamente emocionada y agradecida al aproximarse la entrega de su corona en Puerto Rico.

Estoy súper emocionada, muy, muy agradecida que ya, ya pronto estamos, ¿a cuántos días?... De Puerto Rico. Fátima Bosch

Resaltó que su tiempo como reina de belleza representó un periodo de gran desarrollo personal y profesional.

Fátima Bosch destacó el constante afecto y apoyo que recibió del público durante todo su reinado.

Ay, la verdad que, con mucha gratitud, mucho aprendizaje sobre todo y con mucho cariño de la gente. Fátima Bosch

Durante su conversación, Fátima Bosch destacó que quiere utilizar la visibilidad que ganó al ser Miss Universo para apoyar a las mujeres que viven situaciones de violencia y acoso y se quedan en silencio por miedo.

Y créanme que, si está en mis manos, yo quisiera poder ayudar a muchas mujeres que viven con esta realidad, porque sí, hoy en día muchas sufren acoso y deciden quedarse en silencio y creo que eso no debería de pasar. Fátima Bosch