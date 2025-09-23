El juicio contra Puff Daddy Sean Combs -de 55 años de edad- concluirá con la sentencia, misma que será dictada el 3 de octubre de 2025.

El proceso se extendió por ocho semanas y el jurado encontró culpable al rapero por dos cargos de de transporte con fines de prostitución bajo la Ley Mann.

Puff Daddy Sean Combs va para 20 años de cárcel, pero defensa pide una reducción

La fiscalía tiene como plazo máximo hasta el 29 de septiembre de 2025 para recomendar una sentencia en el juicio contra Sean Combs.

De acuerdo con la ley, el cargo doble por transportar a personas con fines sexuales es un delito que contempla una pena máxima de 10 años.

Puff Daddy, Sean Combs (@diddy / Instagram)

Al ser hallado culpable de dos cargos, Puff Daddy Sean Combs podría ser sentenciado por un máximo de 20 años en prisión.

Al principio, los fiscales tenían contemplada una condena máxima de 5 años, pero se reveló que podrían solicitar una pena más severa.

Por su parte, los abogados de Combs han pedido una sentencia máxima de 14 años de cárcel.

Entre los alegatos argumentaron que su cliente ha estado en prisión preventiva durante los últimos 12 meses.

Siendo desde su arresto, en septiembre de 2024, que ha permanecido recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Además de que la carrera y reputación de Puff Daddy Sean Combs se ha visto completamente dañada.

Situación que, supuestamente, ha llevado al rapero y empresario a perder contactos y grandes pérdidas en sus empresas.

Puff Daddy Sean Combs espera sentencia y se libra de otros cargos

El juicio contra Puff Daddy Sean Combs inició con múltiples acusaciones de trata sexual, crimen organizado y prostitución.

Con el paso del proceso, el rapero y empresario fue absuelto de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, los cuales eran considerados como los cargos más graves del juicio.

Es el juez Arun Subramanian quien deberá dictar sentencia y resolver la moción presentada por el equipo de Combs para anular la condena.

Sin embargo, de ser aceptada la petición por parte de la defensa, significaría que Puff Daddy Sean Combs podría recuperar su libertad antes de lo esperado.