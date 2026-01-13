En medio de tensiones globales por Venezuela y Medio Oriente, Estados Unidos y Alemania reforzaron su alianza, tal como compartió el secretario de Estado de Donald Trump.

Dicho refuerzo se da pese a que Alemania forma parte de los países de la OTAN que respaldaron su apoyo a Groenlandia y Dinamarca, en medio de las amenazas de ocupación de Estados Unidos.

Estados Unidos y Alemania refuerzan alianza en medio de “desafíos globales”

El secretario de Estado, Marco Rubio, compartió una imagen de la reunión que mantuvo con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en donde destacaron la importancia de su alianza con Estados Unidos.

Acorde con el Departamento de Estado, ya sea para asegurar las cadenas de suministro o enfrentar los desafíos globales, la alianza entre Estados Unidos y Alemania fue señalada como vital.

Estados Unidos y Alemania refuerzan alianza en medio de tensiones mundiales (Marco Rubio)

Mencionaron al respecto diversos temas, como contrarrestar la actividad adversaria en Venezuela, junto la búsqueda de paz en Ucrania ante la guerra con Rusia.

Sin embargo, Marco Rubio habría abordado con Alemania la negativa a Irán para obtener un arma nuclear, en medio de las protestas a las cuales Estados Unidos ya emitió restricciones contra su gobierno.

La reunión tampoco abordó la situación en Palestina ni Israel, país con el cual Alemania firmó un acuerdo para aumentar su cooperación tras un apagón en Berlín y así proteger la seguridad nacional.

Amenazas a Groenlandia no habrían sido abordadas en reunión entre Estados Unidos y Alemania

Un tema que no fue mencionado en reunión entre funcionarios de Estados Unidos y Alemania, fueron las amenazas realizadas por Donald Trump contra Groenlandia.

Esto pese a que Alemania estaría en pláticas para realizar una operación militar junto a otros países europeos y fortalecer la presencia de fuerzas armadas en Groenlandia.

Sin embargo, el mismo Johann Wadephul señaló a su salida de La Casa Blanca que existe un interés común con Estados Unidos para abordar los problemas de seguridad en la región ártica.

Además, el ministro de Alemania aseveró que la OTAN apenas está en proceso de desarrollar planes concretos contra amenazas de Donald Trump, aunque serán discutidos a su vez con Estados Unidos.