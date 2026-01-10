El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos en Venezuela en medio de las tensiones por los recientes operativos ofensivos que fueron desplegados en Caracas el 3 de enero de 2026.
Según advierte la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, en territorio venezolano se han tenido informes de colectivos armados que están búsqueda de detener a estadounidenses o a quienes los apoyen.
Hay informes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que establecieron controles y registraron vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos
En seguimiento a lo anterior, la Embajada Estados Unidos pidió a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela, renovando así advertencias contra los viajes venezolanos que datan de 2019.
Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar inmediatamente Venezuela
La Embajada de Estados Unidos también hizo un llamado a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela para abandonar el país inmediatamente, haciendo uso de los vuelos internacionales que fueron reanudados.
Además, sus autoridades hacen un llamado a los ciudadanos estadounidenses a tomar precauciones y estar atentos a su entorno al momento de abandonar Venezuela, así como permanecer vigilantes al viajar por las carreteras.
Adicionalmente recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que permanezcan en constante comunicación con sus familiares y prepararse en caso de contingencia.
Estados Unidos ha justificado que Venezuela tiene el nivel más alto de Aviso de Viaje – Nivel 4: No Viajar, debido a los graves riesgos para los estadounidenses, incluyendo:
- Detención indebida
- Tortura en detención
- Terrorismo
- Secuestro
- Aplicación arbitraria de leyes locales
- Delincuencia
- Disturbios civiles
- Mala infraestructura sanitaria
Es de recordar que, en marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró todo el personal diplomático de la Embajada de EE.UU. en Caracas y suspendió sus operaciones.