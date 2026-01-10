El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos en Venezuela en medio de las tensiones por los recientes operativos ofensivos que fueron desplegados en Caracas el 3 de enero de 2026.

Según advierte la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, en territorio venezolano se han tenido informes de colectivos armados que están búsqueda de detener a estadounidenses o a quienes los apoyen.

Hay informes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que establecieron controles y registraron vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos

En seguimiento a lo anterior, la Embajada Estados Unidos pidió a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela, renovando así advertencias contra los viajes venezolanos que datan de 2019.

Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar inmediatamente Venezuela

La Embajada de Estados Unidos también hizo un llamado a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela para abandonar el país inmediatamente, haciendo uso de los vuelos internacionales que fueron reanudados.

Vida cotidiana en Caracas, Venezuela (Especial)

Además, sus autoridades hacen un llamado a los ciudadanos estadounidenses a tomar precauciones y estar atentos a su entorno al momento de abandonar Venezuela, así como permanecer vigilantes al viajar por las carreteras.

Adicionalmente recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que permanezcan en constante comunicación con sus familiares y prepararse en caso de contingencia.

Estados Unidos ha justificado que Venezuela tiene el nivel más alto de Aviso de Viaje – Nivel 4: No Viajar, debido a los graves riesgos para los estadounidenses, incluyendo:

Detención indebida

Tortura en detención

Terrorismo

Secuestro

Aplicación arbitraria de leyes locales

Delincuencia

Disturbios civiles

Mala infraestructura sanitaria

Es de recordar que, en marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró todo el personal diplomático de la Embajada de EE.UU. en Caracas y suspendió sus operaciones.