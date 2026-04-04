El gobierno de Donald Trump recurriría a influencers y X para mejorar la imagen global de Estados Unidos y buscar contrarrestar la propaganda negativa.

Según reveló el diario británico The Guardian, el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó a todas las sedes diplomáticas de Estados Unidos iniciar una ofensiva mundial contra la desinformación extranjera.

Estados Unidos confiará a influencers y X para hacer frente a la propaganda negativa

Según ha revelado el diario The Guardian, las embajadas de Estados Unidos reclutarían a influencers, académicos y líderes de opinión, además de utilizar X, con el fin de contrarrestar las campañas de propaganda negativa provenientes de naciones como Irán, China y Rusia.

Washington considera a dichas naciones una amenaza directa para su seguridad nacional y sus alianzas internacionales, por lo que busca narrativas favorables a los intereses de la nación y que se perciban como voces orgánicas y no como directrices centralizadas.

Un aspecto destacado del plan de Rubio es la colaboración directa que pide entre personal diplomático y las unidades de operaciones psicológicas del Pentágono, conocidas como MISO.

Aunque combinar la diplomacia pública con tácticas militares es una maniobra inusual, el gobierno argumenta que es necesario para “contar la historia de América” de manera efectiva ante audiencias globales.

Rubio presiona a Irán por ciudadanos estadounidenses detenidos (Alex Brandon / AP)

Finalmente, el mensaje oficial elogia las “Notas de la Comunidad” de la plataforma X de Elon Musk como una herramienta innovadora para validar la información sin censurar.

A pesar de las tensiones regulatorias en otras regiones, Estados Unidos apuesta por X y la distribución masiva de noticias traducidas para asegurar que su ayuda exterior y sus valores políticos sean visibles y respetados globalmente.