Estados Unidos levanta alerta de seguridad en Nogales, Sonora tras amenaza

Autoridades de Estados Unidos levantaron la alerta de seguridad que fuera emitida en la ciudad de Nogales, Sonora, por una presunta amenaza.

Tras esta determinación, Estados Unidos instruyó al reinicio pleno de las labores diplomáticas en el sector donde opera el consulado.

Fue el 5 de septiembre de 2026, cuando el Consulado de Estados Unidos detectó amenazas a la seguridad, sin que haya especificado cuáles fueron los hechos que detectó,

Estados Unidos mantiene nivel 3 de alerta en Sonora pese a levantar restricciones por amenaza en Nogales

A pesar de levantar la alerta por amenaza en Nogales, el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió mantener a Sonora catalogada en el Nivel 3 de su alerta de viajes.

Es decir, puntualmente recomiendan a a sus ciudadanos evaluar cuidadosamente sus planes antes de viajar al estado.

En el intercambio de información, la representación consular aclaró que no contaba con reportes sobre alguna amenaza o riesgo determinado que pudiera comprometer la seguridad de la ciudadanía en general.

Por su parte, las corporaciones de seguridad en México, coincidieron en que en sus registros tampoco figuraban indicios ni datos de inteligencia que sostuvieran la existencia de un peligro latente en la franja fronteriza.

No obstante, ante la falta de evidencia sobre un riesgo concreto, las fuerzas de seguridad estatales, federales y municipales continuaron ejecutando patrullajes de prevención en Nogales y a lo largo de los límites del estado.

Con el levantamiento oficial de la alerta, la zona consular retomará su dinámica habitual mientras las autoridades locales preservan los dispositivos de resguardo preventivo.