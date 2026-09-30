Dos mexicanos fueron extraditados a Texas, acusados de tráfico de niños migrantes de entre 5 y 13 años, a quienes presuntamente drogaban y trasladaban de Ciudad Juárez a El Paso.

Las investigaciones apuntan a que Susana y Daniel Guadian, ambos de 51 años y detenidos en 2025, formaban parte de una red que reclutaba a conductores para traficar menores a través de la frontera.

Según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, la pareja de mexicanos utilizaba documentos oficiales de ciudadanos estadounidenses para facilitar los cruces.

Trafico de niños (Cortesía)

Mexicanos drogaban a niños para facilitar el cruce por la frontera a Estados Unidos

Según las investigaciones, Susana y Daniel Guadian entregaban a conductores documentos oficiales de ciudadanos estadounidenses y les pedían que se hicieran pasar como padres de los menores en migración.

Durante el traslado, los presuntos traficantes habrían suministrado a los niños gomitas con THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana, para mantenerlos sedados y evitar que hablaran.

Por cada menor que ingresaba ilegalmente a Estados Unidos, los conductores recibían presuntamente un pago de 900 dólares, equivalente a poco más de 16 mil pesos.

Por estos hechos, Susana y Daniel Guadian permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses y enfrentan cargos federales por conspiración y tráfico de personas con fines de lucro.

Niñez en México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Niños mexicanos fueron encontrados en operativo contra la trata en Florida

En agosto de 2026, autoridades de Florida localizaron a 163 menores de edad, entre ellos niños mexicanos, como parte de un operativo contra redes de trata y explotación infantil.

De acuerdo con los reportes, los menores fueron identificados como víctimas dentro de una investigación más amplia sobre tráfico de personas que involucra a grupos con presencia en Estados Unidos y México.