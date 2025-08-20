Un juez de Estados Unidos rechazó la solicitud del gobierno de Donald Trump de publicar las transcripciones del juicio contra Ghislaine Maxwell ya que no aporta nuevos datos al caso de Jeffrey Epstein.

El caso Jeffrey Epstein es uno de los más sonados en Estados Unidos ya que involucra una red de figuras poderosas vinculadas a casos de abuso sexual y trata de personas, entre ellos menores de edad.

La información resalta que el gobierno de Estados Unidos buscaba publicar las transcripciones del juicio de Ghislaine Maxwell para calmar las especulaciones sobre las conexiones con Jeffrey Epstein.

Famosos en la lista de Jeffrey Epstein (Eduardo Díaz/SDP)

Juez niega publicar transcripciones del juicio de cómplice de Jeffrey Epstein por no aportar nuevos datos

Este miércoles 20 de agosto, un juez federal rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de revelar las transcripciones del juicio contra Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la información, el gobierno de Donald Trump argumentó que las transcripciones del juicio tenían que publicarse ya que el caso Jeffrey Epstein es un caso de gran interés público.

Sin embargo, Paul Engelmayer, juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó la solicitud del Departamento de Justicia diciendo que este juicio no aporta nuevos datos sobre el caso Jeffrey Epstein.

Cabe mencionar que Ghislaine Maxwell cumple una pena de 20 años en prisión tras ser condenada en 2021 por reclutar menores de edad para la red de tráfico de personas de Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein (SHANNON STAPLETON / REUTERS)

Jeffrey Epstein: Juez cuestiona solicitud para publicar transcripciones del juicio de Ghislaine Maxwell

Tras desechar la solicitud del gobierno de Donald Trump de publicar las transcripciones del juicio de Ghislaine Maxwell, el juez Paul Engelmayer cuestionó las razones de esta petición.

El juez federal sugirió que más allá de buscar transparencia, el gobierno quería desviar la información ya que se hay mucha especulación sobre la participación de altos mandos en la red de tráfico de Jeffrey Epstein.