El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló por qué se distanció de Jeffrey Epstein previo a que se descubrieran los delitos del difunto empresario; esto fue lo que dijo.

Pese a que Donald Trump ordenó que se dé vuelta a la página de Jeffrey Epstein y que ha pedido de diversas formas que se deje de hablar del pederasta, su fantasma lo persigue actualmente.

En últimas semanas el cambio de discurso de la fiscalía y la carta que se dio a conocer junto a varias fotos de cuando todavía eran amigos, han envuelto a Donald Trump en polémica incluso dentro del partido Republicano.

¿Por qué se distanciaron Donald Trump y Jeffrey Epstein? Esto dijo el presidente

Fue para medios en su conferencia de prensa de hoy 29 de julio, que Donald Trump reveló el por qué se distanció de Jeffrey Epstein, y fue por robo de empleados, entre ellos, Virginia Giuffre.

Y es que Donald Trump fue cuestionado sobre las verdaderas razones tras la afirmación de la Casa Blanca de que hace veinte años Jeffrey Epstein fue echado por “pervertido” en medio de su primera imputación.

Acorde con lo dicho por Donald Trump, Jeffrey Epstein contrataba a mujeres del spa de su club en Mar-a-Lago, por lo que inicialmente había hablado con el empresario para que dejara de hacerlo.

Sin embargo, Jeffrey Epstein no hizo caso a la advertencia de Donald Trump, por lo que alrededor de 2005, al volver a robarse a sus trabajadoras, el actual presidente lo echó de su club.

Asimismo, Donald Trump señaló que una de las trabajadoras que Jeffrey Epstein se habría llevado era Virginia Giuffre, quien fue una de sus principales denunciantes y clave para su detención por tráfico sexual.

Además Virginia Giuffre fue quien acusó de abuso sexual a un amigo de Jeffrey Epstein, el príncipe Andrés, cuando era menor de edad.

Donald Trump y Jeffrey Epstein: Esto se sabe de su relación de casi 15 años

Fue aproximadamente durante 15 años que Donald Trump y Jeffrey Epstein habían mantenido una relación que tal como afirma el presidente, terminó alrededor de 2005 por el robo de trabajadoras de su spa.

Sin embargo, Donald Trump ha negado en múltiples ocasiones el haber sabido algo sobre el tráfico y abuso de menores de Jeffrey Epstein, aunque algunas denuncias contra el empresario sí implican a Donald Trump.

Como afirma The New York Times, una joven que declaró contra Jeffrey Epstein señaló que fue reclutada mientras trabajaba en un spa de Mar-a-Lago como asistente, aunque no habló de si era propiedad de Donald Trump.

Aunque una segunda mujer sí denunció que Donald Trump la tocó tras ser llevada por Jeffrey Epstein a la torre del presidente en Nueva York, pero pese a esto, no hay documentos que lo vinculen con quien fue su amigo y sus delitos.