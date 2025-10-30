Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, excluyó a Cuba de la lista de países que recibiría ayuda tras el paso del huracán Melissa.

Estados Unidos enviará ayuda humanitaria a países que resultaron afectados por el huracán Melissa, pero no contemplaron a Cuba.

Estados Unidos no ayudará a Cuba tras el huracán Melissa

Marco Rubio compartió en X que Estados Unidos enviará ayuda a países afectados por el huracán Melissa:

  • Jamaica
  • Haití
  • República Dominicana
  • Bahamas

Estados Unidos enviará equipo de rescate a las zonas más afectadas, así como suministros indispensables.

“Contamos con equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas, junto con suministros vitales “, escribió Marco Rubio en X.

Sin embargo, la lista de ayuda humanitaria no incluye a Cuba, el cual se vio severamente afectado por las torrenciales lluvias provocadas por el huracán Melissa.

Marco Rubio fue criticado, ya que el secretario de Estados Unidos es de origen cubano.

A pesar de eso, Marco Rubio ha mostrado una postura firme sobre Cuba y defiende las sanciones contra la isla.

Cuba presenta inundaciones, deslaves y la población no tiene luz desde hace varias horas.

Huracán Melissa se estancó 4 días en Jamaica causando destrozos históricos (EFE)

ONU apoya el fin al embargo a Cuba a pesar de la presión estadounidense

La Asamblea de Naciones Unidas solicitó el fin del embargo económico de Estados Unidos a Cuba.

Estados Unidos asegura que Cuba a enviado a sus ciudadanos a apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania.

Cuba ha negado dicha acusación, pero ha mostrado su apoyo a Rusia.

El embargo contra Cuba ha durado varias décadas y Bruno Rodríguez, ministro de relaciones exteriores de la isla, dice que el embargo es una violación a los derechos humanos.

Por el momento, Cuba vive una situación difícil tras el huracán Melissa y Estados Unidos no piensa ayudarlos a pesar de la devastación de la zona.

Starlink ofrece internet gratuito en Jamaica tras huracán Melissa (Reuters)