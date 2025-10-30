Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, excluyó a Cuba de la lista de países que recibiría ayuda tras el paso del huracán Melissa.

Estados Unidos enviará ayuda humanitaria a países que resultaron afectados por el huracán Melissa, pero no contemplaron a Cuba.

Estados Unidos no ayudará a Cuba tras el huracán Melissa

Marco Rubio compartió en X que Estados Unidos enviará ayuda a países afectados por el huracán Melissa:

Jamaica

Haití

República Dominicana

Bahamas

Estados Unidos enviará equipo de rescate a las zonas más afectadas, así como suministros indispensables.

The United States is in close contact with the governments of Jamaica, Haiti, Dominican Republic and The Bahamas as they confront the devastating impacts of Hurricane Melissa. We have rescue and response teams heading to affected areas along with critical lifesaving supplies.… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 29, 2025

“Contamos con equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas, junto con suministros vitales “, escribió Marco Rubio en X.

Sin embargo, la lista de ayuda humanitaria no incluye a Cuba, el cual se vio severamente afectado por las torrenciales lluvias provocadas por el huracán Melissa.

Marco Rubio fue criticado, ya que el secretario de Estados Unidos es de origen cubano.

A pesar de eso, Marco Rubio ha mostrado una postura firme sobre Cuba y defiende las sanciones contra la isla.

Cuba presenta inundaciones, deslaves y la población no tiene luz desde hace varias horas.

Huracán Melissa se estancó 4 días en Jamaica causando destrozos históricos (EFE)

ONU apoya el fin al embargo a Cuba a pesar de la presión estadounidense

La Asamblea de Naciones Unidas solicitó el fin del embargo económico de Estados Unidos a Cuba.

Estados Unidos asegura que Cuba a enviado a sus ciudadanos a apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania.

Cuba ha negado dicha acusación, pero ha mostrado su apoyo a Rusia.

El embargo contra Cuba ha durado varias décadas y Bruno Rodríguez, ministro de relaciones exteriores de la isla, dice que el embargo es una violación a los derechos humanos.

Por el momento, Cuba vive una situación difícil tras el huracán Melissa y Estados Unidos no piensa ayudarlos a pesar de la devastación de la zona.