Estados Unidos no ayudará a Cuba tras el huracán Melissa
Marco Rubio compartió en X que Estados Unidos enviará ayuda a países afectados por el huracán Melissa:
- Jamaica
- Haití
- República Dominicana
- Bahamas
Estados Unidos enviará equipo de rescate a las zonas más afectadas, así como suministros indispensables.
“Contamos con equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas, junto con suministros vitales “, escribió Marco Rubio en X.
Sin embargo, la lista de ayuda humanitaria no incluye a Cuba, el cual se vio severamente afectado por las torrenciales lluvias provocadas por el huracán Melissa.
Marco Rubio fue criticado, ya que el secretario de Estados Unidos es de origen cubano.
A pesar de eso, Marco Rubio ha mostrado una postura firme sobre Cuba y defiende las sanciones contra la isla.
Cuba presenta inundaciones, deslaves y la población no tiene luz desde hace varias horas.
ONU apoya el fin al embargo a Cuba a pesar de la presión estadounidense
La Asamblea de Naciones Unidas solicitó el fin del embargo económico de Estados Unidos a Cuba.
Estados Unidos asegura que Cuba a enviado a sus ciudadanos a apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania.
Cuba ha negado dicha acusación, pero ha mostrado su apoyo a Rusia.
El embargo contra Cuba ha durado varias décadas y Bruno Rodríguez, ministro de relaciones exteriores de la isla, dice que el embargo es una violación a los derechos humanos.
Por el momento, Cuba vive una situación difícil tras el huracán Melissa y Estados Unidos no piensa ayudarlos a pesar de la devastación de la zona.