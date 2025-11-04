La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la postura de México sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y esta aseguró que la institución internacional “ha perdido su capacidad para resolver conflictos”.

¿Qué dijo México sobre la ONU tras el conflicto con Perú?

En la sesión de preguntas de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el periodista José Lebeña preguntó sobre las declaraciones del embajador Héctor Vasconcelos, quien pidió a Estados Unidos quitar el bloqueo a Cuba, el cual impuso John F. Kennedy desde 1962.

Claudia Sheinbaum aseguró que las “Naciones Unidas ha perdido en los últimos años, desde nuestro punto de vista, su fortaleza y la resolución de conflictos”.

La presidenta recordó que el canciller de México ha planteado varias propuestas para reformar la ONU, enfocadas en el Consejo de Seguridad.

México aseguró que es un momento importante para que los países discutan su papel en las Naciones Unidas y cómo se fortalecen.

¿Qué dijo Héctor Vasconcelos en la ONU?

El 29 de octubre de 2025, Héctor Vasconcelos -con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores-, expresó la postura de México a favor de poner fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

“México abogará siempre por la solución pacífica de las controversias y por ello, rechaza las sanciones y los bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos, y no construyen regiones ni de paz ni de prosperidad” Héctor Vasconcelos, embajador de México en la ONU

Durante el debate anual de la ONU en torno a la resolución que pide poner fin al bloqueo de Cuba, expresé, a nombre de México, que el pueblo cubano merece dejar de seguir siendo afectado por la política intolerante y fracasada de la guerra fría de hace más de sesenta años. La… pic.twitter.com/MtXqXGyrqf — Héctor Vasconcelos (@HVasconcelos_) October 30, 2025

Hoy, el embajador Héctor Vasconcelos (@HVasconcelos_) de @MexOnu, en representación de la @SRE_mx, reiteró su solidaridad con Cuba y la necesidad urgente de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a ese país.… pic.twitter.com/ATh4urxxUw — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 29, 2025

Estados Unidos no tardó en responder y el subsecretario de Estado, Christopher Landau, respondió a las declaraciones:

“Como amigo de México, me entristece leer este posteo, que es una mentira de principio a fin. Si vamos a hablar de la política estadounidense hacia Cuba, hagámoslo al menos basándonos en la realidad y no en fantasías. No existe ningún ‘bloqueo comercial’ a Cuba.” Christopher Landau, subsecretario de Estado

El subsecretario de Estado de Estados Unidos continúo asegurando que a “al régimen cubano le encanta hablar de un “bloqueo” para culpar a otros por su pésima gestión económica”:

“Me entristece profundamente que países amigos, incluyendo nuestro primer socio comercial, perpetúen este mito y, por lo tanto, apoyen a una sangrienta dictadura caudillista que se ha afianzado en el poder durante el DOBLE del tiempo que duró el régimen del General Porfirio Díaz.” Christopher Landau, subsecretario de Estado