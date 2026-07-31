La Casa Blanca se pronunció a nombre de Estados Unidos sobre la crisis migratoria en Ceuta: culpa a la izquierda de España y el gobierno de Pedro Sánchez.

Fue la portavoz de La Casa Blanca, Anna Kelly quien declaró que Donald Trump advirtió a Europa que ocurriría lo visto en Ceuta, España, debido a sus políticas de extrema izquierda.

Sin embargo, políticos españoles como Juan José Imbroda Ortiz, presidente de Melilla -ciudad que también vio una llegada masiva de migrantes- responsabilizó a Pedro Sánchez por lo ocurrido.

Estados Unidos culpa a las políticas de izquierda de España por la crisis migratoria

Para diferentes medios, la portavoz de La Casa Blanca señaló que la crisis migratoria en Ceuta y Melilla es debido a que España ha adoptado políticas “destructivas” de izquierda.

Casa Blanca culpa a las políticas de izquierda de España por la crisis migratoria (René DeAnda / Unsplash)

Al respecto, mencionó que Donald Trump ha advertido a Europa sobre sus políticas de extrema izquierda que facilitan la migración masiva, como la vista en Ceuta este jueves 30 de julio.

Por lo que Estados Unidos llamó tanto a España como al resto de Europa de rectificar de inmediato sus políticas de izquierda, o están en riesgo de desaparecer.

Lo último con referencia a lo dicho por Donald Trump desde su participación en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025, en donde mencionó que Europa se estaba arruinando.

Y lo repitió en su informe de seguridad para diciembre del mismo año, cuando Donald Trump afirmó que Europa iba por mal camino debido a al migración masiva.

Políticos de derecha en España también culpa a políticas migratorias

Las palabras de Estados Unidos fueron replicadas por funcionarios de derecha en España, ya que el presidentes de Melilla señaló que es consecuencia de la “debilidad” de Pedro Sánchez.

Apuntó que lo visto en Ceuta demuestra el “fracaso absoluto” del gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a política migratoria, así como del Tribunal Supremo.

Ya que habían rechazado una modificación legislativa que habría establecido una frontera marítima con Marruecos para impedir la entrada de migrantes.

Al respecto, la derecha de España afirma que el proceso de regulación de migrantes provocó un efecto llamada, lo que derivó en la llegada masiva.