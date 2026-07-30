La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado una profunda preocupación ante el aumento de la inmigración ilegal tras la llegada masiva de migrantes a España por Ceuta.

En respuesta a esta crisis, la mandataria advirtió que su gobierno está dispuesto a implementar medidas extraordinarias para salvaguardar la integridad de sus fronteras territoriales.

“Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas” Giorgia Meloni

Entre las propuestas más severas, Giorgia Meloni contempla la posibilidad de suspender el Tratado de Schengen con España para frenar el flujo migratorio descontrolado.

Giorgia Meloni (Mandel Ngan / Mandel Ngan/Pool AFP via AP)

Giorgia Meloni pide la suspensión del Tratado de Schengen con España tras ingreso masivo de migrantes desde Ceuta

Ante la crisis migratoria en Ceuta, Giorgia Meloni ha propuesto como principal medida extraordinaria la suspensión del Tratado de Schengen con España.

Esta acción implicaría el restablecimiento temporal de los controles fronterizos entre ambos países para salvaguardar la seguridad interior y evitar que los migrantes que entraron irregularmente a Ceuta lleguen a territorio italiano.

Explicó que se ha reunido con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, porque “Italia no se quedará de brazos cruzados”.

Giorgia Meloni refuerza la seguridad fronteriza tras ingreso masivo de migrantes desde Ceuta (@GiorgiaMeloni / X )

Giorgia Meloni ha convocado a los organismos competentes para preparar intervenciones destinadas a proteger las fronteras europeas y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos preparados para intervenir, incluso con medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España” Giorgia Meloni

Destacó que garantizar devoluciones reales de migrantes seguirá siendo una prioridad, por lo que propone intensificar las acciones para detener a quienes se dedican al tráfico de seres humanos.

“No cederemos ni un ápice en materia de inmigración ilegal: proteger nuestras fronteras, detener a los traficantes de personas y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la política de este Gobierno” Giorgia Meloni

Estas propuestas surgen como respuesta a la llegada de miles de personas a la ciudad autónoma de Ceuta, situación que Italia califica como una “amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”.

¿Cómo afectaría a Italia y España la suspensión del Tratado de Schengen?

La suspensión del Tratado de Schengen entre Italia y España, propuesta por Giorgia Meloni como una medida extraordinaria ante la crisis migratoria en Ceuta, tendría como consecuencia directa el restablecimiento temporal de los controles fronterizos entre ambos países.

Se suspenderían las garantías de libre circulación que permite el tratado, lo que obligaría a realizar controles de identidad y seguridad a quienes viajen de un país al otro.

Italia justifica esta acción como un mecanismo excepcional previsto por la normativa comunitaria para proteger la seguridad nacional y defender sus fronteras.

El objetivo específico de Italia es evitar que las personas que han entrado de forma irregular en Ceuta, puedan desplazarse por territorio europeo y llegar finalmente a las fronteras italianas.

El Gobierno italiano considera que la “inmigración ilegal descontrolada” es una amenaza real, por lo que el cierre del Tratado de Schengen funcionaría como una barrera para detener el flujo de personas y combatir la trata de seres humanos.