España cierra la frontera con Marruecos, en la ciudad autónoma de Melilla, tal como informó la delegación del gobierno tras la llegada masiva de migrantes, que buscan replicar lo ocurrido en Ceuta.

Las autoridades de España también hicieron un llamado a no circular por la zona de Melilla y otras ciudades fronterizas con Marruecos, ya que se han reportado enfrentamientos.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, España también estaría movilizando a su ejército en la frontera, debido a la solicitud de apoyo de las ciudades autónomas.

España cierra frontera con Marruecos en Melilla ante llegada masiva de migrantes

La Delegación del Gobierno de España en Melilla anunció el cierre inmediato de la frontera con Marruecos, Beni Enzar, la única operativa entre ambas naciones, ante llegada masiva de migrantes.

La tarde noche del 30 de julio en Melilla se reportó la llegada de al menos 400 migrantes provenientes de Marruecos, como se vio horas antes en Ceuta.

La cifra fue confirmada por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, quien también señaló que la llegada de migrantes fue por tierra, por el Dique sur.

Por el despliegue de la seguridad fronteriza, las autoridades de España en Melilla solicitaron no circular en la zona, aunado a los reportes de enfrentamientos, sin confirmación oficial.

Asimismo, en videos se muestran la quema de vehículos en Melilla, en su frontera con Marruecos, presuntamente de los migrantes que han ingresado.

España cierra frontera con Marruecos en Melilla ante llegada masiva de migrantes (Captura de pantalla)

España despliega militares en frontera con Marruecos tras llegada masiva de migrantes

El presidente de Melilla también señaló que la situación en la ciudad estaría bajo control y no tiene comparación con lo visto en Ceuta, aunque sí se desplegarán fuerzas del orden en la entidad.

Aunado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la Guardia Civil, se han movilizado, así como el Ejército, aunque los militares sólo son desplegados en Ceuta.

Asimismo, policía de Marruecos tanto en Beni-Enzar como en Nador y Farhana han intentado impedir el paso de los migrantes, de ahí serían los disparos.