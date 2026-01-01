La madrugada del 1 de enero de 2026 se registró un devastador incendio en una torre de la iglesia Vondelkerk, lo que provocó su destrucción y que Ámsterdam perdiera uno de sus símbolos que datan del siglo XIX.

El fuego se desató en torno a la 1:00 hora local (00.00 GMT) en la capital de Países Bajos, situación que derivó en el desalojo de viviendas cercanas sin que se tengan reportes por personas heridas.

Aunque dejó de funcionar como iglesia en la década de 1970, Vondelkerk fue declarada monumento nacional y era utilizada como espacio cultural para conciertos, conferencias y eventos.

Se desconoce origen del incendio que destruyó torre de la iglesia Vondelkerk en Ámsterdam

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas oficiales que provocaron el incendio en la torre de la iglesia Vondelkerk, considerado uno de los símbolos más importantes de Ámsterdam.

Iglesia Vondelkerk (Redes Sociales)

Testigos dijeron al medio NOS que pudieron observar fuegos artificiales cerca de la torre de la iglesia Vondelkerk antes de que iniciara el incendio, pero esto no ha sido confirmado por el departamento de bomberos.

El siniestro causó que la torre de 50 metros de altura se derrumbara, mientras que el techo de la iglesia Vondelkerk sufrió graves daños, aunque, según autoridades, la estructura permaneció intacta.

Ámsterdam, así como otras regiones de Países Bajos, iniciaron el año reportando incendios, muertes por uso de pirotecnia y actos vandálicos contra las autoridades de ese país.