La senadora estadounidense Jacky Rosen, miembro del Partido Demócrata, busca endurecer el combate al huachicol mexicano al impulsar un proyecto de ley bipartidista.

Los cárteles en México se benefician del robo de combustible y crudo, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera Jacky Rosen, miembro del Partido Demócrata

Rosen afirmó que el objetivo de su propuesta es “reprimir esta práctica ilegal” junto al senador republicano John Cornyn, aunque aclaró que se descartan acciones armadas contra los llamados huachicoleros.

Hasta ahora, se sabe que esta ley obligaría al Departamento de Defensa a informar al Congreso sobre sus acciones para combatir el contrabando de combustible por parte de grupos criminales en México.

Estados Unidos busca endurecer combate al huachicol (Captura de pantalla )

Senadores de Estados Unidos denuncian riesgos por el delito de huachicol

En sus redes sociales, la senadora Jacky Rosen escribió que los cárteles mexicanos se benefician del robo de combustible, situación que les permite sostener operaciones tanto en México como en Estados Unidos.

Frente a esta situación, anunció la presentación de un proyecto de ley bipartidista junto al senador John Cornyn para endurecer las medidas contra el delito de huachicoleo.

En un comunicado conjunto, señalaron que en los últimos años el comercio ilícito de huachicoleo se ha extendido más allá de las fronteras de México y ha dado origen a serios problemas como:

Lavado de dinero

Vulneraciones a la seguridad nacional

Pérdidas económicas

huachicoleo (PGR)

Propuesta contra huachicoleo no considera acciones armadas

En el texto, los senadores de Estados Unidos señalan que los siguientes grupos criminales se han dedicado a robar y contrabandear hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex):

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel de Sinaloa

Cártel del Golfo

Cártel del Noreste

Como parte de su propuesta, los senadores piden reforzar las capacidades de seguridad con países aliados, pero aclaran que no se consideren ataques como bombardeos o acciones armadas para combatir el huachicol.