Marco Rubio anunció una campaña para “desmantelar la amenaza” que representa la Corte Penal Internacional (CPI), tras la orden de detención contra Benjamín Netanyahu y las sanciones impuestas a 11 jueces.

“Esta administración no se quedará de brazos cruzados mientras la Corte Penal Internacional y sus aliados buscan amenazar a nuestro pueblo”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos acusó a la CPI de buscar detener a militares y agentes fronterizos estadounidenses, calificando su autoridad como “falsa” e injerencista.

La estrategia incluye revocar visados, incrementar sanciones y llamar a países aliados a rechazar la jurisdicción de la CPI, defendiendo la soberanía de Estados Unidos.

Estados Unidos emprenda campaña contra la Corte Penal Internacional

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer una “campaña para desmantelar la amenaza” en contra de la Corte Penal Internacional por la orden de detención en contra de Benjamín Netanyahu.

Estados Unidos busca desmantelar la Corte Penal Internacional (Captura de pantalla)

Por esa razón, Marco Rubio y otros funcionarios de Estados Unidos llamarán a los países aliados e integrantes de la Corte Penal Internacional para destacar sus abusos.

Sin embargo, también mencionan que instarán a quienes se “benefician” de la seguridad que brinda a Estados Unidos a rechazar la autoridad de la Corte Penal Internacional.

Estados Unidos también llama a que los países tengan mayor escrutinio ante la “falsa autoridad” de la CPI, en especial a quienes dependan de la ayuda de la nación de Donald Trump.

Asimismo, Estados Unidos revocará los visados al personal del CPI, incrementará las sanciones al organismo y afiliados, además, instan a los países que no son parte a sumarse a su campaña.

Marco Rubio señala que la Corte Penal Internacional busca injerir en Estados Unidos

Para dicha campaña, Marco Rubio compartió en video las razones del por qué la CPI atenta contra su soberanía al estar en contra de quienes defienden a Estados Unidos.

De acuerdo con el mensaje de Marco Rubio, la CPI busca sancionar a soldados e integrantes de la patrulla fronteriza, algo que no aceptó el pueblo de Estados Unidos.

El secretario de Estado resaltó en este punto que la Corte Penal Internacional busca controlar sus leyes, pese a que durante su creación prometieron sólo juzgar a genocidas.

Marco Rubio añadió a su vez que la Corte Penal Internacional busca injerir en su sistema político con lo que definió un poder ilimitado de jueces que nadie conoce.