El medio Reuters publicó una nota en la que aseguró que Estados Unidos alista nuevas fases de presión contra Nicolás Maduro, entre las que se incluyen operaciones en tierra en Venezuela.

Aunque Reuters reconoció que no pudo determinar el momento exacto ni el alcance de las nuevas operaciones, señaló que el gobierno de Donald Trump tendría planes de derrocar a Maduro.

Los reportes surgen en medio de la alerta aérea que emitió la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) contra la terminal aérea de Venezuela por movimientos militares en el Caribe.

¿Estados Unidos planea derrocar a Nicolás Maduro? Esto dijeron informantes a Reuters

Cuatro informantes anónimos aseguraron a Reuters que Estados Unidos alista una nueva presión contra Nicolás Maduro, con ofensivas en las que Donald Trump estaría dispuesto a utilizar todos los recursos.

De acuerdo con uno de los funcionarios informantes, las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro tendrían la intención de detener la afluencia de drogas a Estados Unidos.

No obstante, dos funcionarios estadounidenses también mencionaron a Reuters que las opciones en el gobierno de Estados Unidos incluirán intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013.

Asimismo, Reuters señaló que Estados Unidos buscará derrocar a Nicolás Maduro, sin importar que los ciudadanos y las fuerzas armadas venezolanas se resistan a cualquier intento de ese tipo