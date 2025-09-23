Errol Musk, el padre del empresario multimillonario Elon Musk, es acusado de abuso sexual en contra de al menos 5 menores de edad.

De acuerdo con la información revelada por The New York Times, las acusaciones en contra del también empresario corresponden a casos de abuso contra niños de su propia familia.

Pero, ¿quién es Errol Musk? Te contamos los siguientes detalles sobre el padre de Elon Musk que se encuentra en el centro de la polémica.

¿Quién es Errol Musk?

Errol Musk es un empresario sudafricano que construyó parte de su fortuna durante la década de los setenta, cuando realizó inversiones en minería, bienes raíces e infraestructura en África austral.

Su nombre se volvió conocido por explotar la mina de esmeraldas en Zambia, que operó durante años y que, según versiones, le generó ingresos considerables en el mercado internacional.

Errol Musk, padre de Elon Musk (Especial)

Además de la minería, el padre de Elon Musk diversificó sus negocios en sectores como energía, construcción y desarrollo inmobiliario, con los que se hizo de propiedades y activos en Sudáfrica.

La relación con su hijo Elon Musk ha sido tensa y pública, pues se ha visto marcada por declaraciones contradictorias, distanciamientos y episodios familiares que han generado la atención mediática.

Elon Musk ha descrito a su padre como una figura difícil, mientras que Errol Musk ha ofrecido versiones contradictorias sobre el papel que jugó en la conformación del emporio de su hijo.

A pesar de los conflictos, ambos han reconocido vínculos familiares inevitables, aunque han mantenido sus vidas por separadas y sus trayectorias son completamente distintas en lo profesional.

¿Cuántos años tiene Errol Musk?

El padre de Elon Musk, el también empresario sudafricano, Errol Musk, nació el 25 de mayo de 1946.

Es decir, tiene 79 años de edad en la actualidad.

Errol Musk, padre de Elon Musk (Especial)

¿Quién es la esposa de Errol Musk?

Errol Musk estuvo casado con Maye Musk, la modelo y nutricionista canadiense que es madre de Elon, Kimbal y Tosca. El matrimonio duró nueve años, durante los que vivieron en Sudáfrica y Canadá,

Tras separarse de Maye, Errol Musk tuvo relaciones sentimentales con otras mujeres, incluida Jana Bezuidenhout, con quien tuvo dos hijos.

En la actualidad, no tiene esposa.

Elon y su madre Maye Musk, ex esposa de Errol Musk (ANGELA WEISS / AFP)

¿Cuántos hijos tiene Errol Musk?

En lo que respecta a los hijos que tiene Errol Musk, la información pública establece que además de Elon, el empresario tiene más descendencia, siendo los presentados a continuación:

Elon Musk (matrimonio con Maye Musk)

Kimbal Musk (matrimonio con Maye Musk)

Tosca Musk (matrimonio con Maye Musk)

Elliot Rush Musk (relación con Jana Bezuidenhout)

2 hijos de nombres desconocidos de su relación con Jana Bezuidenhout

¿Qué estudió Errol Musk?

En lo que respecta a la formación académica de Errol Musk, los datos públicos establecen que el padre de Elon Musk estudió lo siguiente:

Ingeniería electromecánica

Energía e infraestructura (formación técnica no especificada)

Aviación comercial (licencia de piloto)

¿En qué ha trabajado Errol Musk?

La información de acceso público y los reportes periodísticos señalan que Errol Musk ha trabajado en estos cargos:

Ingeniero electromecánico en Sudáfrica

Piloto comercial certificado

Empresario en bienes raíces

Inversionista en minería, siendo la mina de esmeraldas en Zambia su mayor proyecto

Consultor en proyectos de infraestructura y energía

Errol Musk, padre de Elon Musk (Especial)

Errol Musk, el padre de Elon Musk, es acusado de abuso sexual

Una investigación del diario The New York Times reveló que Errol Musk fue acusado de abuso sexual infantil por al menos 5 menores de edad de su familia en casos que datan desde 1993.

Entre las denuncias figura el testimonio de una hijastra, de quien se reveló que fue tocada de forma inapropiada por Errol Musk en su casa familiar de Sudáfrica cuando ella tenía solo 4 años de edad.

Una década después, la misma joven declaró haberlo sorprendido oliendo su ropa interior, mientras otros familiares lo señalaron por cometer abusos en contra de dos hijas y un hijastro.

En 2023, un hijo de entonces 5 años dijo haber sido tocado por su padre, lo que motivó la intervención de trabajadores sociales y familiares, quienes por los hechos, pidieron ayuda directa a Elon Musk.

Errol Musk negó todas las acusaciones, calificándolas como “falsas y absurdas”, además de que acusó a sus familiares de incitar a los niños a mentir con el fin de extorsionar a su hijo multimillonario.