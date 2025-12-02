Ernest Urtasun es una de las figuras clave más importantes en el panorama cultural y político de España; su nombre ha resonado con fuerza debido a sus declaraciones públicas. Pero, ¿quién es el ministro de Cultura de España? Quédate que aquí te contamos quién está detrás del cargo.

¿Quién es Ernest Urtasun?

Ernest Urtasun Domènech es un economista, diplomático y político español, que desde el 21 de noviembre de 2023 ocupa el cargo de ministro de Cultura del Gobierno de España. Durante muchos años representó a España en instancias europeas, siendo eurodiputado entre 2014 y 2023, adquiriendo gran experiencia internacional.

¿Qué edad tiene Ernest Urtasun?

Ernest Urtasun nació el 27 de enero de 1982 en Barcelona, por lo que actualmente tiene 43 años.

¿Ernest Urtasun tiene esposa?

El ministro de Cultura de España no está casado; sin embargo, medios internacionales señalan que estaría manteniendo una relación con Saray Espejo, quien es directora general de Cuidados, Organización del Tiempo y Equidad en los Trabajos de la Generalitat.

¿Qué signo zodiacal es Ernest Urtasun?

Al haber nacido el 27 de enero, Ernest Urtasun es Acuario, un signo conocido por su originalidad, inteligencia, idealismo y un fuerte sentido humanitario.

¿Ernest Urtasun tiene hijos?

De acuerdo con la poca información que se tiene de su vida privada, Ernest Urtasun no tiene hijos.

¿Qué estudió Ernest Urtasun?

Ernest Urtasun estudió Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también realizó un postgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona.

¿En qué ha trabajado Ernest Urtasun?

Ernest Urtasun cuenta con una trayectoria amplia en la política internacional, pues ocupó cargos en: