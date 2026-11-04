El cantante Bobby Pulido y la congresista Monica De La Cruz, se enfrentan este 3 de noviembre por el Distrito 15 de Texas, en las elecciones intermedias estadounidenses.

La contienda por el escaño de la Cámara de Representantes se perfila como un empate técnico, con proyecciones que colocan ligeramente arriba a la republicana.

Sin embargo, los porcentajes disponibles no constituyen resultados oficiales y el conteo podría extenderse durante varios días, debido a lo ajustado de la competencia electoral.

¿Cómo llegan Bobby Pulido y Monica de La Cruz a las elecciones de Texas?

Bobby Pulido, representante del Partido Demócrata, busca arrebatar el puesto a Monica de La Cruz, integrante del Partido Republicano, quien actualmente ocupa ese escaño legislativo federal.

Ambos compiten por el Distrito Congresional 15 de Texas, una demarcación del sur del estado que incluye zonas de los condados de Hidalgo y Brooks.

Bobby Pulido (@bobbypulido425 / Instagram)

Las proyecciones citadas en los reportes disponibles ubican a De La Cruz con 52.9% de apoyo y a Pulido con 47.1%, una diferencia estrecha.

Estas cifras deben leerse como estimaciones y no como un cómputo definitivo. El flujo de actas todavía puede modificar el panorama de la contienda.

El distrito tiene relevancia estratégica porque es la única zona del Valle del Río Grande representada por un republicano en la Cámara de Representantes.

Antes de la jornada, sondeos de San Antonio Express-News y El País mostraban a Bobby Pulido al frente, con preferencias de entre 51% y 55%.

El resultado definirá quién representa al distrito en el Congreso y podría influir en el equilibrio legislativo durante la segunda mitad del gobierno de Donald Trump.