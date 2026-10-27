Bobby Pulido, cantante de música texana y ganador de dos premios Grammy Latino, espera conseguir una “victoria contundente” en las elecciones de Estados Unidos para representar al distrito 15 de Texas en el Congreso, impulsado por el respaldo de los votantes latinos.

De acuerdo con una encuesta publicada por La Jornada este 27 de octubre, el candidato Bobby Pulido del Partido Demócrata, aventaja a la actual congresista republicana Mónica de la Cruz, en una contienda que podría reflejar un cambio en las preferencias electorales del sur de Texas.

Bobby Pulido aventaja a Mónica de la Cruz en las encuestas

El sondeo, encargado por San Antonio Express-News, El País y Puente News Collaborative, coloca a Bobby Pulido con 55% de las preferencias electorales, frente al 44% de Mónica de la Cruz.

Entre los votantes latinos, la diferencia es todavía mayor: el cantante obtiene 57% de las preferencias, mientras que su rival republicana alcanza 40%.

El resultado representa una oportunidad para los demócratas en el distrito 15 de Texas, donde Donald Trump ganó por 18 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.

Bobby Pulido, cantante. (@BobbyPulidoOficial)

Bobby Pulido apuesta por el voto latino para llegar al Congreso de EU

La popularidad de Bobby Pulido, conocido por su trayectoria de más de tres décadas en la música texana, se ha convertido en uno de los pilares de su campaña política.

El artista ha centrado parte de su mensaje en las necesidades de las familias fronterizas, el costo de vida y una reforma migratoria que beneficie a trabajadores y empresas de la región.

Bobby Pulido también ha manifestado que su intención es representar a los ciudadanos y no servir exclusivamente a un partido político.

La candidatura de Bobby Pulido será una de las más observadas en las elecciones intermedias de Estados Unidos, pues su posible victoria podría evidenciar un nuevo movimiento del voto latino, tradicionalmente vinculado con los demócratas, pero que en años recientes ha mostrado cambios importantes en sus preferencias.