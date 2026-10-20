Los familiares de Emiliano Andrade, el migrante mexicano que murió mientras se encontraba bajo custodia de ICE en Texas, reveló que el hombre de 56 años de edad padecía enfermedades crónicas.

Sobre la situación, la familia del migrante advirtió que pese a su estado de salud, Emiliano Andrade no recibió los medicamentos ni la atención médica necesarios para atender sus padecimientos.

Cabe destacar que la muerte de Emiliano Andrade es la más reciente de una serie de fallecimientos de migrantes mexicanos que han ocurrido bajo custodia del ICE desde el 2025.

Emiliano Andrade, mexicano que murió bajo custodia del ICE (Especial)

Familia de Emiliano Andrade denuncian que el migrante sufría varias enfermedades crónicas

El ciudadano mexicano Emiliano Andrade Covarrubias, murió el pasado 17 de octubre de 2026 en un centro de procesamiento migratorio ubicado en Laredo, Texas.

El migrante permaneció detenido durante 4 meses en las instalaciones de Río Grande, tiempo en el que familiares afirman que no recibió el tratamiento correspondiente para sus padecimientos crónicos.

En torno a las enfermedades que tenía, la familia de Emiliano Andrade denunció que sufría de diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas severas por las que requería medicamentos y supervisión clínica.

De acuerdo con las denuncias presentadas por sus parientes, el personal responsable ignoró de manera sistemática las solicitudes de auxilio médico realizadas durante los días previos a su deceso.

Ante lo hechos, el Consulado de México en Laredo y la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitaron formalmente las grabaciones de seguridad y el expediente clínico completo del detenido.

Agentes del ICE (CHARLY TRIBALLEAU / AFP / AFP)

Reportan 18 muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE

La muerte de Emiliano Andrade en un centro migratorio de Texas encendió las alertas sobre las condiciones de seguridad en las instalaciones del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.

Al respecto, organizaciones defensoras de derechos humanos reportan que al menos 18 ciudadanos mexicanos han muerto bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde enero de 2025.

De acuerdo con la información recopilada por agrupaciones civiles, varias de las muertes están directamente vinculadas con complicaciones médicas y presuntas omisiones en la atención.

Ante la recurrencia de los casos, activistas y familiares exigen una revisión profunda de los protocolos sanitarios que se encuentran vigentes dentro de los centros de procesamiento migratorio del ICE.

Por su parte, el gobierno de México anunció que presentará denuncias formales y gestiones diplomáticas en busca de exigir investigaciones independientes para esclarecer las causas de las muertes.