María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue evacuada de Venezuela con la ayuda de Estados Unidos y trasladada a Noruega, donde recibirá el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre.

Su salida del país, en medio de una creciente tensión política, representa un nuevo capítulo en la crisis venezolana, marcada por la persecución de figuras opositoras y la represión del régimen de Nicolás Maduro.

María Corina Machado podría no regresar a Venezuela si asiste a entrega de Premio Nobel de la Paz

La operación de evacuación se realizó este martes, con el respaldo de las autoridades estadounidenses, que garantizaron su traslado seguro a Oslo.

Las versiones indican que aviones de combate F-16 sobrevolaron el espacio aéreo venezolano como parte del operativo de protección. Machado ha estado oculta desde agosto de 2024, temerosa de ser arrestada debido a los cargos de conspiración, incitación al odio y terrorismo que enfrenta por parte del gobierno venezolano.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió que, al salir del país, Machado sería considerada “fugitiva” y podría ser objeto de una orden de aprehensión, lo que dificultaría aún más su regreso a Venezuela.

María Corina Machado reaparece con mensaje por la libertad en Venezuela: “El único soberano es el pueblo” (Captura de pantalla )

Esta situación plantea un grave dilema para la opositora: al elegir recibir el galardón en Noruega, se arriesga a exiliarse de manera indefinida y a perder la posibilidad de regresar al país, lo que haría inviable cualquier intento de enfrentar al régimen desde el interior.

El viaje a Oslo es, por tanto, una maniobra política de alto riesgo. Mientras se prepara para recibir el reconocimiento internacional, su futuro en Venezuela está marcado por la incertidumbre y las amenazas del gobierno de Maduro.