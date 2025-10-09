Nayib Bukele, presidente de El Salvador, compartió el plan que pondrá en marcha para rescatar a los animales callejeros sin crueldad.

A través de redes sociales señaló que su gobierno tiene los recursos para construir un plan para rescatar a perros y gatos callejeros.

Nayib Bukele busca apoyo de expertos para rescatar a animales callejeros sin crueldad

Nayib Bukele compartió que en El Salvador hay “miles de perros y gatos” que viven en las calles, por lo que busca ayudarlos sin que exista crueldad.

Por ello, lanzó una convocatoria para expertos en animales para crear un plan de rescate que incluso pueda convertirse en un modelo para América Latina.

“Miles de perros y gatos viven en nuestras calles.Queremos cambiar eso, pero sin crueldad.Tenemos los recursos financieros, pero buscamos socios expertos para convertirlo en un modelo para América Latina ¿Quién quiere venir a ayudarnos? Nayib Bukele

Asimismo, el presidente de El Salvador señaló que existen los recursos financieros para crear un plan de rescate de animales callejeros y sacarlos de las calles sin llegar al sacrificio.

¿En qué consiste el plan de rescate de animales callejeros de Nayib Bukele?

Si bien no ha presentado un plan concreto para el rescate de animales callejeros; el gobierno de Nayib Bukele ya inició con campañas y legislaciones para su apoyo.

El Salvador ya aprobó una legislación contra el maltrato animal, asimismo, puso en operación el Chivo Pets, un hospital veterinario inaugurado en 2022 que ofrece sus servicios a bajos costos.

Nayib Bukele busca que los animales, como perros y gatos, que viven en la calle puedan ser adoptados y esterilizados.