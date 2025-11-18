El Salvador, a cargo de Nayib Bukele, será el país que tendrá el estadio más lujoso de toda Centroamérica y la construcción de este nuevo espacio deportivo continúa avanzando; te damos los detalles.

Fotografías del empresario Yamil Bukele han revelado el gran avance de este lujoso estadio, que tendrá una capacidad estimada de 50 mil espectadores y se perfila como el mayor recinto de Centroamérica.

Estadio Nacional de El Salvador (Yamil Bukele)

Este es el avance del estadio más lujoso de Centroamérica

El proyecto del Estadio Nacional de El Salvador se construye velozmente en la espera de que esté listo para el 2027 para posicionarse como una de las mayores infraestructuras deportivas en Centroamérica.

Los reportes señalan que el diseño del estadio de El Salvador contempla una estructura cerrada en forma de cúpula ligera y las gradas rodearán el campo de juego. El recinto será utilizado para:

Conciertos

Ferias

Festivales

Otros eventos masivos

De acuerdo con la información, los arquitectos están integrando elementos culturales dentro de la construcción de este lujoso estadio como las olas en los muros exteriores, que representarían la libertad del pueblo.

A continuación te mostramos los avances de este estadio que se construye en El Salvador:

Estadio Nacional de El Salvador (Yamil Bukele)

