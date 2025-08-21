Las escuelas de El Salvador pusieron en marcha una serie de estrictas reglas, debido a que el presidente Nayib Bukele ordenó aplicar diversas “medidas disciplinarias” en los colegios públicos.

De acuerdo con los reportes, fue desde el miércoles 20 de agosto que se implementaron por primera vez las estrictas reglas que son de carácter totalmente obligatorio, en todas las escuelas de El Salvador.

Pero, ¿cuáles son las medidas disciplinarias que se activaron en El Salvador por orden del presidente Nayib Bukele? Te contamos los detalles de la nueva disposición que es obligatoria en el país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Rodrigo Sura / (EPA) EFE)

¿Cuáles son las estrictas reglas en las escuelas de El Salvador, por orden de Nayib Bukele?

Por orden del presidente Nayib Bukele, en todas las escuelas de El Salvador se inició con la aplicación de una serie de estrictas reglas que deben ser cumplidas por los estudiantes de colegios públicos.

En torno a las medidas que ya se iniciaron en los centros escolares del país, las autoridades han detallado que las reglas disciplinarias vigentes en escuelas públicas de El Salvador son estas:

Uniforme limpio y ordenado, que implica una revisión diaria en el ingreso y que no permitirá ropa alterada, sucia o incompleta

Corte de cabello adecuado, debido a que se exige que los estudiantes usen un estilo formal sin tintes ni diseños y que será supervisado por docentes y directores

Presentación personal correcta, que incluye higiene corporal, uñas limpias y ausencia de accesorios llamativos en todos los niveles

Ingreso en orden y saludo respetuoso, toda vez que se obligará que los alumnos saluden a las autoridades escolares, además de que se prohíbe entrar corriendo, gritando o sin control

Supervisión directa en portones, medida que requiere presencia diaria de directores y que considera como una falta grave cualquier omisión

Sanciones inmediatas por incumplimiento, de las que se expone, contemplan trabajo comunitario de hasta cinco horas y envío a barberías en casos de que los alumnos usen un corte inadecuado

Estrictas reglas en escuelas de El Salvador (Javier Aparicio / EFE)

Por este motivo, Nayib Bukele ordenó las estrictas reglas en las escuelas de El Salvador

El gobierno de Nayib Bukele ordenó aplicar las estrictas reglas en las escuelas de El Salvador como parte de una estrategia nacional para imponer orden, disciplina y control desde la infancia escolar.

Para ello, la ministra Karla Trigueros, capitana del Ejército, asumió el Ministerio de Educación con enfoque militar, impulsando medidas que priorizan presentación personal, higiene y saludo obligatorio.

Sobre las acciones, Nayib Bukele justificó su orden como parte de su modelo de seguridad total, afirmando que el orden escolar es reflejo del orden social y que no tolerará desobediencia institucional.

Las nuevas disposiciones fueron emitidas por un memorándum oficial emitido el 18 de agosto, con aplicación obligatoria desde el 20, sin consulta previa a gremios docentes ni asociaciones de padres.

Por el enfoque disciplinario, se han generado críticas por el tono autoritario, aunque el gobierno insiste en que las escuelas de El Salvador deben formar ciudadanos obedientes, limpios y respetuosos.