Un documento histórico firmado por Hernán Cortés regresó a México tras robo hace 30 años.

Se trata de un libramiento de pago del siglo XVI, emitido el 20 de febrero de 1527, que pertenece a un grupo de folios con firmas de Hernán Cortés.

Los cuales fueron sustraídos del volumen 362, legajo 203 del fondo documental Hospital de Jesús del Archivo General de la Nación (AGN).

Recupera México documento firmado por Hernán Cortés tras robo hace 30 años

Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que un documento firmado por Hernán Cortés, con detalles administrativos y logísticos de la Nueva España, regresó a México.

Durante los proyectos microfilmación del AGN en 1993, archivistas encontraron que faltaban 15 páginas del fondo documental, incluido el libramiento de pago. La evidencia indicaba que fueron extraídas a finales de los 80 o principios de los 90.

El documento firmado por Hernán Cortés que volvió a México tras robo hace 30 años (Especial)

Dicha pieza histórica de valor incalculable fue entregado el pasado 18 de mayo por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la SRE.

El documento fue abierto en el AGN en presencia de representantes de la embajada de Estados Unidos de América en México y de la Consultoría Jurídica de SRE tras ser repatriado.

El documento firmado por Hernán Cortés que volvió a México tras robo hace 30 años (Especial)

En mayo 2022 se informó al AGN que el libramiento de pago del siglo XVI estaba a la venta en Estados Unidos por la casa de subastas Paul Frase Collectibles.

Después de presentar pruebas y dictámenes del AGN indicando que el documento pertenecía a México, se realizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Para 2024 inició el proceso de devolución, y en agosto del 2025 se resguardó en la embajada de México en los Estados Unidos.

En su comunicado, la SRE destacó el trabajo en conjunto realizado por el AGN y el FBI para lograr que el documento volviera a donde pertenecía.

El documento firmado por Hernán Cortés que volvió a México tras robo hace 30 años (Especial)

Embajada de Estados Unidos celebra que documento firmado por Hernán Cortés regrese a México

En redes sociales, la Embajada de Estados Unidos festejó que el documento firmado por Hernán Cortés regresó a nuestro país.

De acuerdo con la institución, mediante el trabajo en conjunto SRE y el AGN se han restituido a México más de 12 mil piezas.

Estados Unidos es el principal socio de México en la repatriación de bienes culturales. Tan solo en la última década, se han devuelto 10 mil 500 piezas arqueológicas e históricas provenientes de los Estados Unidos.

Entre las piezas más importantes que han regresado destacan:

Escultura virreinal de San Antonio de Padua robada en 2002

Monumento 9 de Chalcatzingo, conocido como el “Portal al Inframundo”, de 2,500 años de antigüedad, robado en 1960

Mapa Villa de Santa Fe del siglo XVIII robado en 2011

Escultura de Santa Rosa de Lima del siglo XVII robada en 2007