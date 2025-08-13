El gobierno de Donald Trump devolvió a México este miércoles 13 de agosto un histórico documento firmado por Hernán Cortés, que había sido robado entre 1980 y 1990; te damos los detalles.

La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglás en inglés) informó que Estados Unidos hizo la entrega del manuscrito firmado por Hernán Cortés con fecha de 20 de febrero de 1527.

A través de un comunicado, el FBI de Estados Unidos explicó que el documento firmado por Hernán Cortés describe el pago de pesos de oro para “los gastos de preparación del descubrimiento de las tierras de las especias”.

Today, the FBI returned a stolen manuscript signed by Spanish conquistador Hernán Cortés to the government of Mexico.



The repatriation of this priceless cultural artifact—which authorities believe was stolen in the 1980s or 1990s—was the result of close collaboration between… pic.twitter.com/OCuOIOqkUm — FBI (@FBI) August 13, 2025

Noticia en desarrollo...