Ronald Johnson reconoció públicamente el trabajo del FBI por recuperar y devolver a México un documento del siglo XVI firmado por Hernán Cortés.

“El FBI ayudó a recuperar y devolver un documento del siglo XVI firmado por Hernán Cortés”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El robo ocurrió hace 30 años, cuando el invaluable documento fue sustraído ilegalmente del Archivo General de la Nación en México.

Con su recuperación, el embajador de Estados Unidos en México también destacó la cooperación bilateral de los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Ronald Johnson reconoce al FBI por recuperar manuscrito firmado por Hernán Cortés (Captura de pantalla )

Ronald Johnson destaca cooperación entre Trump y Sheinbaum por recuperación de manuscrito de Hernán Cortés

A través de un mensaje difundido en redes, Ronald Johnson reconoció el trabajo hecho por el FBI en la recuperación del documento firmado por Hernán Cortés.

Asimismo, destacó a Donald Trump y Claudia Sheinbaum por fortalecer la seguridad, prosperidad y protección del patrimonio histórico y cultural.

“La cooperación que se está promoviendo por Donald Trump y Claudia Sheinbaum ayuda a hacer que nuestras naciones sean más seguras, fuertes y prósperas, y también ayuda a proteger el patrimonio cultural e histórico de México”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Según el embajador, la recuperación del manuscrito es “otro ejemplo de cómo nuestra asociación ofrece resultados en muchos frentes en beneficio de ambas naciones”.

Repatrían manuscrito de Hernán Cortés (Embajada de Estados Unidos en México)

Manuscrito firmado por Hernán Cortés fue robado hace 30 años

El robo de documentos de Hernán Cortés ocurrió hace 30 años en el fondo documental del Archivo General de la Nación (AGN) de México.

Las investigaciones apuntan a que algunos documentos del Siglo XVI fueron sustraídos entre mediados de la década de 1980 y 1993.

El escándalo salió a la luz en 2020, cuando investigadores detectaron que una casa de subastas de Nueva York ofrecía los documentos robados.

Gracias al trabajo de investigación, esta pieza fue recuperada por el FBI y devuelta a México en 2025.