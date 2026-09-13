El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que funcionarios de Ecuador sostenían vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras células delictivas.

Estados Unidos advirtió que “no tolerará la narco-política”, acusando que estos funcionarios de Ecuador manipularon las elecciones para beneficiar a los narcoterroristas.

Funcionarios en Ecuador estaban vinculados con el CJNG, acusa Estados Unidos

Con un comunicado desde la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, el país Norteamericano acusó que vínculos de funcionarios de Ecuador con el CJNG.

La versión de Estados Unidos sostiene que Ecuador tenía funcionarios públicos como jueces, legisladores y un director penitenciario, que estaban coludidos con el CJNG, el Cártel de Sinaloa y las células “Los Choneros” y “Los Lobos”.

Estos narcoterroristas habrían logrado llegar a tener una función pública en Ecuador debido a que manipularon proceso electorales.

Comunicado de Estados Unidos sobre funcionarios de Ecuador vinculados con el CJNG. (@usembassyguate)

Ante ello, se informó que “ni ellos ni sus familiares directos” podrán ingresar a Estados Unidos, además de que se insistirá en “desenmascarar” a quiénes faciliten este veneno en las comunidades, como lo es el narcotráfico.

Extraoficialmente se sabe que los funcionarios que estuvieron en función pública en entre 2019 y hasta 2023 siendo: Pablo Ramírez Erazo, exdirector penitenciario, Wilman Terán Carillo, exjuez y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal.

Así como Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exmiembro de la Asamblea Nacional, María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provisional, Johann Marfetán Medina, antiguo juez penal y Mayra Carolina Salazar Merchán, exresponsable de relaciones públicas de la Corte.