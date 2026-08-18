El Dr. Simi ha brindado ayuda a Colombia por el terremoto del 10 de agosto de 2026 de 7.4 grados, llevando más de 20 toneladas de ayuda a los damnificados.

Además de brindar ayuda a tres de las ciudades que se vieron más afectadas por el terremoto en Colombia, el Dr. Simi también llevó atención médica para checar parámetros en los colombianos.

Dr. Simi brinda ayuda en Colombia por el terremoto

Desde la Fundación del Dr. Simi en Colombia, se detalló que la asociación civil inició la jornada de voluntariado y entrega de ayuda a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

Para el 12 de agosto, voluntarios entregaron ayuda en Pereira. Sin embargo, a lo largo de los días también han brindado víveres en Manizales y Quibdó.

Según los datos, han sido más de 20 toneladas de ayuda que el Dr. Simi ha dado en estas tres ciudades, mismas que han estado compuestas por:

Alimentos no perecederos

Productos de higiene personal

Insumos para bebé

El Dr. Simi detalló que esta ayuda ha sido brindada principalmente a los colombianos que perdieron sus casas por el terremoto, pero también a aquellos cuyas casas quedaron inhabitables.

Dr. Simi lleva brigada médica a Colombia

Así como la Fundación del Dr. Simi brindó ayuda por el terremoto en Colombia, se detalló que hubo atención médica orientada a la revisión de algunos parámetros.

A cargo del doctor Miguel Cortina, el Dr. Simi hizo tomas de glucosa y presión arterial a las personas que solicitaran el servicio.