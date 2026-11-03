Cerca del campamento base del Monte Everest, en la cordillera del Himalaya, Nepal, se informó que dos helicópteros chocaron mientras realizaban maniobras de aterrizaje.

En redes sociales circularon imágenes del aparatoso siniestro, que provocó la muerte de al menos un turista indio y dejó a dos heridos, según informaron las autoridades.

Dos helicópteros chocan cerca del campamento base del Everest (AFP / AFP)

¿Cómo ocurrió el choque de dos helicópteros cerca del campamento base del Everest?

De acuerdo con reportes, uno de los helicópteros transportaba excursionistas que habían llegado al campamento base del Everest con motivo de la temporada de senderismo en Nepal.

Los helicópteros se estrellaron el martes 3 de noviembre en la aldea de Pheriche, que se encuentra a 4200 metros de altitud, provocando la muerte de un turista indio de 47 años.

Según informó Bhupendra Thapa, funcionario de la administración del distrito de Solukhumbhu, un visitante neozelandés resultó herido y fue trasladado a la capital, Katmandú, donde recibe atención médica.

Aunque hasta ahora no se ha informado el número exacto de tripulantes que viajaban en los helicópteros, se sabe que uno de los pilotos, de origen nepalí, sufrió heridas menores.

Dos helicópteros chocan cerca del campamento base del Everest (AFP / AFP)

Una de las aeronaves transportaba turistas y la otra mercancías

En videos que circulan en redes sociales se aprecia el momento en que ambos helicópteros chocan entre sí en un intento de aterrizar en el mismo lugar, sin que hasta ahora se hayan explicado los motivos.

Según el diario El País, uno de ellos transportaba turistas, pues en el Everest no existen rutas establecidas y la única forma de descender a los excursionistas es mediante este medio.

Los helicópteros pertenecían a las compañías privadas Fishtail Air y Dynasty Air. Uno de ellos llevaba únicamente mercancías, según explicaron representantes de ambas empresas.